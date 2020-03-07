دولت هند حقوق شهروندی را رعایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی (ع) طی پیامی بر لزوم حمایت امت اسلامی از حقوق انسانی مسلمانان هند تأکید کرد.

متن پیام حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی به‌شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثینَ»: ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. (قرآن کریم سوره قصص آیه ۵)

برادران و خواهران آزاده و مسلمانان کشور عظیم هندوستان

کشور هند در جهان، به همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و اقوام و نژادها شهره است و الگوی مدارای بین دینی و قومی است. اتفاقات اخیر هر انسان دغدغه‌مندی را به تفکر وامی‌دارد که ریشه این جریانات چیست و چه‌کسانی از این اتفاقات نفع می‌برند.



آنچه مسلم است اتفاقات اخیر در کشور هند و بروز خشونت‌ها و اعمال محدودیت علیه مسلمانان به نام هر دین و آئین و قومی انجام بشود محکوم است و یک دسیسه علیه همه ادیان و آیین‌هاست و باید منافع قدرتمندان و مستکبران را در پشت آن جست‌وجو نمود.



ضمن همدردی با آسیب‌دیدگان و خانواده‌های داغدار در حوادث اخیر انتظار می‌رود تمام دُوَل و امت اسلامی و همه انسان‌های عدالت‌خواه جهان از حقوق انسانی مسلمانان حمایت کنند و دولت هند حقوق شهروندی را رعایت نماید.



در کنار مرقد امام علی‌بن موسی الرضا (علیه السلام) دعاگوی شما عزیزان هستم.