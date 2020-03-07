  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۰۵

روایت «از ازل تا ابد» همزمان با میلاد حضرت علی(ع)

روایت «از ازل تا ابد» همزمان با میلاد حضرت علی(ع)

همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت علی (ع) نمایش «از ازل تا ابد» روی آنتن رادیو نمایش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «از ازل تا ابد» هفت نمایش اپیزودی است که در هر قسمت به روایت هایی از قضاوت و عدالت در زندگی حضرت علی (ع) می پردازد.

این نمایش را سهیلا خدادادی نوشته و مینو جبارزاده کارگردان آن است.

در این نمایش رادیویی، محمد یگانه، کامیار محبی، محمد سعید سلطانی، مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده، رامین پورایمان، احمد لشینی و معصومه عزیز محمدی به ایفای نقش پرداخته اند.

«از ازل تا ابد» با افکتوری محمدرضا قبادی فر، صدابرداری حیدر صفدری و تهیه کنندگی زهرا عبداله زاده تا بیست و سوم اسفند ماه هر روز ساعت ۵:۲۰ از رادیو نمایش پخش می شود و تکرار آن ساعت ۱۱:۴۵ است.

کد مطلب 4872472
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها