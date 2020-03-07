روایت «از ازل تا ابد» همزمان با میلاد حضرت علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «از ازل تا ابد» هفت نمایش اپیزودی است که در هر قسمت به روایت هایی از قضاوت و عدالت در زندگی حضرت علی (ع) می پردازد.

این نمایش را سهیلا خدادادی نوشته و مینو جبارزاده کارگردان آن است.

در این نمایش رادیویی، محمد یگانه، کامیار محبی، محمد سعید سلطانی، مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده، رامین پورایمان، احمد لشینی و معصومه عزیز محمدی به ایفای نقش پرداخته اند.

«از ازل تا ابد» با افکتوری محمدرضا قبادی فر، صدابرداری حیدر صفدری و تهیه کنندگی زهرا عبداله زاده تا بیست و سوم اسفند ماه هر روز ساعت ۵:۲۰ از رادیو نمایش پخش می شود و تکرار آن ساعت ۱۱:۴۵ است.