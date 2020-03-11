خبرگزاری مهر- گروه هنر- عطیه موذن: حدود ۹ روز تا نوروز ۹۹ باقی مانده است و امسال برای اولینبار کمتر خبر و تصویر رسمی از جدول سریالهای نوروزی و اینکه قرار است در چند شبکه چه سریالهایی به پخش برسد منتشر شده است؛ هرچند رسانههای مختلف اخباری را منتشر کردهاند اما خبرهای رسمی از طرف خود صداوسیما برای اعلام همه سریالهای نوروزی هنوز اطلاعرسانی قطعی نشده است.
طی یکی دو هفته گذشته ویروس کرونا که حالا بیشتر رویدادهای جهانی و کشوری را به تعطیل کشانده است، مانع از این شد که خبرنگاران بتوانند به پشت صحنه سریالهای نوروزی که به روال سالهای گذشته انجام میشد بروند و این هم مزید بر علت شد تا کمتر خبر و حاشیه درباره این سریالها رسانهای شود.
البته علیرغم شیوع ویروس کرونا، نکته ویژه اهتمام و تلاش سازندگان برای رساندن این سریالها به باکس ویژه نوروز ۹۹ در ایامی است که به همگان توصیه میشود به دلیل هشدارهای سلامتی و بهداشتی قرنطینه را جدی گرفته و در منازل خود باقی بمانند. اما سازندگان سریالها جدیتر و محکمتر پای تولید این مجموعههای نوروزی ایستادند که خود جای قدردانی دارد.
طی چند سال گذشته برندها و برنامههای شاخص سیما همچون «عصر جدید»، «کلاه قرمزی»، «دورهمی»، «خندوانه» و... توانسته بودند در ایام نوروز عنوان پرمخاطبترینها را به خود اختصاص دهند و سریالها با هر میزان از مخاطبی باز هم با آماری پایینتر در مقابل این سریالها قرار میگرفتند. تاکشوها و برنامههای ترکیبی در این چند سال بزرگترین رقیب سریالها شده بودند و امسال با توجه به شیوع کرونا و تغییراتی که در ضبط برنامهها بوجود آمده است باید دید این شرایط میتواند بازگشتی برای سریالها به دوران اوج خود باشد یا خیر.
در این گزارش مروری بر سه سریال نوروزی شده است که در زیر میخوانید:
شبکه یک؛ از «نون.خ» کردها تا «پایتخت» شمالیها
شبکه یک نوروز امسال سریال «نون.خ» را به کارگردانی سعید آقاخانی و مهدی فرجی روی آنتن برد. سریالی که میتوان گفت با فرمولی مشابه «پایتخت» ساخته شد؛ یعنی محور آن یک خانواده بومی از خطهای غیر از تهران قرار گرفت. قصهها و محور این سریال از مناطق کردنشین کشور انتخاب شد و سعید آقاخانی که خود نیز کرد است علاوهبر کارگردانی نقش اول این سریال را نیز بازی کرد.
حضور آقاخانی در نقش نورالدین خانزاده با اسم مخفف نون.خ که درگیر ماجراهایی برای صادرات تخمه، کلاهبرداری، اختلاس و... میشود داستانهایی را رقم زد که توانست امسال مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و به پشتوانه همین استقبال فصل دوم این مجموعه هم روی ریل تولید افتاد.
حالا بعد از قصه کردها، شبکه یک باردیگر برای باکس نوروزی خود به میان شمال رفته و فصل تازهای از قصه «پایتخت»یها را نمایش میدهد.
دو سال از نبود «پایتختی»ها در تلویزیون میگذرد و حالا عوامل این سریال خود را برای نوروز ۹۹ آماده میکنند. سال گذشته عوامل «پایتخت» تصمیم گرفتند یک اپیزود ویژه به صورت تک قسمتی برای نوروز ۹۸ آماده کنند و خشایار الوند همان اسفندماه سال پیش در گفتگویی با خبرنگار مهر جزییاتی از این اپیزود ویژه را اعلام کرد اما درست چند روز بعد و به طور ناگهانی دار فانی را وداع گفت.
بعد از آن عوامل «پایتخت» خود را برای ساخت فصل ششم این سریال آماده کردند که تقریبا از تابستان امسال زمزمههای ساخت آن جدیتر میشد تا اینکه بالاخره سیروس مقدم در برنامه «سلام صبح بخیر» به صورت رسمی اعلام کرد که «پایتخت ۶» را برای نوروز ۹۹ آماده خواهند کرد و یک سورپرایز هم برای مخاطبان دارند ؛ بازگشت مهران احمدی با نقش بهبود.
این روزها فصل ششم سریال «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری در مرحله تصویربرداری قرار دارد؛ فصلی که با اتفاقات و ماجراهای زیادی هم همراه است.
این فصل نوعی خداحافظی با علیرضا خمسه است و بابا پنجعلی برای اولینبار در میان «پایتختی»ها حضور ندارد. از طرف دیگر مهران احمدی با نقش بهبود یک بار دیگر به سریال بازمیگردد که قرار است در قصه از آفریقا وارد ایران شود.
همچنین گروه از حضور زنده یاد خشایار الوند که بیشترین همراهی را در نویسندگی سریال با محسن تنابنده داشته محروم است و آرش عباسی برای نگارش قصه به این سریال پیوست.
این فصل با اتفاقاتی هم همراه است که برخی از آنها به طور خلاصه خبری شده و یا فقط یک عکس از آنها دیده شده است، مثل حضور بهرام افشاری بازیگر نقش بهتاش در تیم نساجی و یا عروسی هومن حاجی عبداللهی در نقش رحمت. انتشار تیزر اولیه سریال هم گمانهزنیها درباره مشغله سیاسی نقی معمولی در این فصل از سریال را بیش از پیش قوت بخشید.
«پایتخت ۶» این روزها با حضور بازیگرانی چون محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهران فر، مهران احمدی، هومن حاجی عبداللهی، بهرام افشاری، نسرین نصرتی، سارا و نیکا فرقانی اصلی در حال تصویربرداری است.
مجموعه «پایتخت ۶» از ابتدای فروردین ۹۹ در ۱۵ قسمت هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
شبکه دو؛ سال گذشته ملودرام، امسال طنز
شبکه دو نوروز ۹۸ تنها شبکهای بود که یک سریال ملودرام و غیرطنز را در کنداکتور پخش خود قرار داد؛ سریال «بر سر دوراهی» به نویسندگی و تهیهکنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی که داستان آن درباره زن میانسالی بود که عاشق یک پسر جوان میشد.
میترا حجار، حمید گودرزی، مهراوه شریفینیا و بهرنگ علوی از جمله بازیگران این سریال بودند که قصهای عاشقانه را تعریف کرد اما با ساختار فلاش بک و فلاش فوروارد همراه شدن با داستان آن برای مخاطبان عادی سیما، چندان راحت نبود.
شاید تجربه سال قبل مدیران شبکه دو را به این جمعبندی رساند که کماکان بهترین گزینه برای پخش در ایام نوروز، سریالهای طنز است.
شبکه دو امسال دوباره قرار است سریالی با فضای طنز پخش کند که این بار مسعود اطیابی کارگردانیاش را برعهده دارد. مسعود اطیابی پیش از این برای تلویزیون سریالسازی هم کرده اما او را بیشتر به آثار سینماییاش میشناسند. سینماییهایی از «خروس جنگی» در حدود یک دهه پیش گرفته تا همین اواخر که با «تگزاس» ۱ و ۲ توانست جزو سینماگران رکورددار در فروش شود.
حالا او کارگردانی سریال مهمترین باکس تلویزیونی شبکه دو یعنی نوروز را بر عهده دارد و باید دید چقدر این سریال از مدل شوخیها و طنزهای او در فیلمهای این سالهایش فاصله دارد یا به آنها نزدیک است.
مهدی هاشمی و لعیا زنگنه مهمترین بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش میپردازند و باید دید همکاری این دو در سریال چگونه خواهد بود.
فیلمنامه «کامیون» را شهاب عباسی به نگارش درآورده که پیش از این مجموعههای «خنده بازار» و «افسانه هزار پایان» را به تولید رسانده بود و خودش هم در این سریال به ایفای نقش پرداخته است.
سریالهای نوروزی امسال با چالش ویروس کرونا هم مواجه هستند چالشی که باعث شد چند باری حاشیه شود که این سریالها ضبط خود را متوقف کردهاند و به همین دلیل سازندگان «کامیون» چندی پیش بیانیهای دادند که طی آن اعلام شده بود: «همانطور که در شرایط موجود پرستاران و پزشکان کشور در خط مقدم مشغول خدمترسانی به مردم هستند، گروه تولید سریال «کامیون» هم در صحنه رسانه و فرهنگ خود را موظف به حضور میدانند و به این اعتقاد رسیدیم که با توجه به در پیش بودن نوروز و مسئولیتی که برعهده رسانه ملی است در سنگر خود باشیم و با تولید یک کار خوب با پشتیبانی رسانه ملی بتوانیم لحظات مفرحی را برای مردم در نوروز ۹۹ فراهم کنیم.»
به تازگی گروه «ماکان بند» هم تیتراژ این سریال را خوانده است که به عنوان اولین تیتراژخوانی آنها برای یک سریال تلویزیونی محسوب میشود.
«کامیون» درباره یک پیشکسوت فوتبال است که مدتی روی کامیون باربری کار میکند و پس از آشنایی با سه دانشجو که صاحبخانه به دلیل مشکلاتی اثاثیهشان را به خیابان ریخته است، درگیر ماجراهایی میشود.
سریال «کامیون» در ۳۰ قسمت ۴۲ دقیقهای تولید شده و از ابتدا تا پایان فروردین ۹۹ ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.
شبکه سه سیما؛ تجربهای تازه با یک سریالاولی
شبکه سه سیما سال گذشته سریال «زوج یا فرد» را در ایام نوروز روی آنتن برد. سریالی که به تهیهکنندگی مهران مهام سازنده بسیاری از سریالهای طنز ساخته شد و برای اولینبار علیرضا نجفزاده بهطور مستقل کارگردانی یک مجموعه تلویزیونی را برعهده گرفت. مهام در بسیاری از سریالهای تلویزیونی نیروهای مستعد و جوان را در حوزه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری به کار گرفته بود و از این منظر «زوج یا فرد» هم تبدیل به نقطه آغاز فعالیت یک سریالساز جوان شد.
«زوج یا فرد» ابتدا قرار بود داستانی ویژه درباره قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که سال گذشته سروصدای بسیاری کرد داشته باشد اما بهتدریج فیلمنامه سریال تغییر کرد و داستان به طنزی مشابه بسیاری از سریالهای طنز تبدیل شد. مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوسف تیموری، مهران رجبی، هدایت هاشمی و ناهید مسلمی از جمله بازیگران این سریال بودند.
شبکه سه امسال سریال «دوپینگ» را به کارگردانی رضا مقصودی دارد. «لیلی با من است» مهمترین و شاید از شاخصترین فیلمنامههایی است که مقصودی در حوزه طنز به نگارش درآورده است. او بیشتر در حوزه فیلمنامهنویسی فعالیت کرده و برای اولین بار کارگردانی را با فیلم «خجالت نکش» در سینما تجربه کرد که از معدود آثار طنز سینمایی است که به دلیل استانداردهای تلویزیونی بارها شانس پخش از سیما تا به امروز نصیبش شده است!
مقصودی اکنون با امیر پروین حسینی بهعنوان تهیهکننده همکاری میکند و درحالی که تنها ۹ روز تا سال ۹۹ باقی مانده است روز گذشته ۲۰ اسفند اولین خبر عمومی و رسمی از این سریال در اختیار رسانهها قرار گرفت.
شروع رسمی اطلاعرسانی و خبررسانی برای این سریال دیرتر از دیگر مجموعهها اتفاق افتاد با این حال شنیده میشود که حدود ۸۰ درصد از کار به تصویربرداری رسیده است. این مجموعه اگرچه به کارگردانی مقصودی پیش رفت اما برزو نیک نژاد نیز در بخشهایی او را همراهی کرد تا پروژه با سرعت بیشتری به تولید برسد.
در این سریال بازیگرانی چون هادی حجازیفر، محمد بحرانی، شبنم مقدمی، الناز حبیبی، نیما شعبان نژاد و فرزین محدث حضور دارند که این ترکیب بازیگران سریال میتواند نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب شود اگر فیلمنامه و قصه خوبی از کار دربیاید. به ویژه که حجازی فر در سالهای اخیر در سینما حضور موفقی را تجربه کرده است و حالا در این سریال تلویزیونی که فضایی طنز دارد دیده میشود.
یک نکته دیگر درباره این سریالها این است که معمولا سریالهای نوروزی در حدود ۱۵ قسمت و فقط برای ایام نوروز ساخته میشوند امسال غیر از «پایتخت» که در ۱۵ قسمت به تولید میرسد دو سریال «کامیون» و «دوپینگ» هر یک در ۳۰ قسمت ساخته میشوند و پخش آنها تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.
سریال «دوپینگ» در ۳۰ قسمت هر شب نوروز، ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه پخش میشود.
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