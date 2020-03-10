به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرد که بعید نمی داند مذاکرات در خصوص سوریه که قرار بود طی مارس کنونی برگزار شود به تأخیر بیفتد.

وی در ادامه افزود: قرار بود این مذاکرات طی مارس کنونی در نورسلطان برگزار شود اما بعید نیست که به تأخیر بیفتد.

وزیر خارجه قزاقستان تصریح کرد: تا این لحظه اطلاعاتی در این خصوص وجود ندارد. در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و احتمال دارد این مذاکرات در مارس برگزار نشود.

لازم به ذکر است که تاکنون چند دور از مذاکرات در خصوص بحران سوریه در نور سلطان برگزار شده است.