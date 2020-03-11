کارمندان گوگل دورکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، با توجه به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا، شرکت گوگل از تمام کارمندان خود در آمریکای شمالی خواسته تا در صورت امکان از خانه به فعالیت خود ادامه دهند.
به کارمندان گوگل توصیه شده حداقل تا ۱۰ آوریل (۲۲ فروردین ۱۳۹۹) همچنان به دورکاری ادامه دهند. این در حالی است که تعداد زیادی از شرکتهای فناوری بزرگ از هم اکنون سیاستهای مشابهی را در پیش گرفتهاند.
از سوی دیگر گوگل تبلیغات برای ماسکهای پزشکی را ممنوع کرده است. همچنین این شرکت یک صندوق «کووید -۱۹» تاسیس کرده است. این صندوق به کارمندانی که علائم ابتلا به ویروس کرونا در آنها ظاهر شده یا به دلیل قرنطینه نمیتوانند در محل کار حاضر شوند، مرخصی استعلاجی با حقوق میدهد.
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