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۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

در اطلاعیه ای عنوان شد؛

تاکید دانشگاه شهید بهشتی بر تشکیل کلاس های غیرحضوری توسط اساتید

تاکید دانشگاه شهید بهشتی بر تشکیل کلاس های غیرحضوری توسط اساتید

دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه ای تاکید کرد که با توجه به احتمال تداوم شرایط موجود در هفته های آینده و عدم برگزاری کلاس های حضوری، اساتید کلاس های غیرحضوری را برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه ای اعلام کرد در آخرین جلسه هیات رئیسه دانشگاه، تصمیمات زیر در خصوص تداوم آموزش‌های غیرحضوری اتخاذ شد:

۱-  آموزش غیرحضوری در دانشگاه تا فراهم شدن شرایط حضور استادان و دانشجویان در کلاس‌های درس استمرار می‌یابد.

۲-  با توجه به‌احتمال تداوم شرایط موجود در هفته‌های آینده و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن زمان قطعی امکان آموزش حضوری، از همکاران محترم اکیداً درخواست می‌شود به تشکیل کلاس‌های غیرحضوری اهتمام لازم را مبذول دارند.

۳- بدیهی است شرط اتمام هر درس در نیمسال جاری تحصیلی، تشکیل تعداد کافی جلسات درس اعم از حضوری و غیرحضوری مطابق مقررات آموزشی دانشگاه است.    

کد مطلب 4876975
مهتاب چابوک

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