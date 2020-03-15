برای «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد» عکس بفرستید

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه عکاسی «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد» توسط انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز به مناسبت نوروز ۱۳۹۹ و روزهای قرنطینه خانگی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را با موضوع آنچه از روزهای در خانه ماندن مشاهده می‌کنند در قالب حداکثر ۵ فریم عکس به این مسابقه ارسال کنند.

جوایز مسابقه عکاسی «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد» نفر اول ۲ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر، نفر دوم یک میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و نفر سوم ۵۰۰ هزارتومان به همراه لوح تقدیر است. همچنین نفرات چهارم و پنجم لوح تقدیر دریافت می‌کنند.

داوری مسابقه عکاسی «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد» را مصطفی همت آبادی، امین دانشور و فروغ عدالت پور برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ به نشانی الکترونیک: alumni.shiraz.edu@gmail.com ارسال کنند.