نرم افزاری که به کمک پرستاران شاغل در بخش های کرونا می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، بیمارستانی در ایرلند با استفاده از نرم افزاری نوآورانه سعی دارد وقت آزاد بیشتری برای پرستاران فراهم کند تا آنها بتوانند در بحبوحه شیوع ویروس کرونا وقت بیشتری را صرف بیماران کنند.

بیمارستان دانشگاه «مستر میزریکوردیا» در دوبلین از نرم افزاری برای تسریع در انجام فرآیندهای اداری و رایانشی استفاده می کند که به طور معمول پرستاران این فرایندها را انجام می دهند.

برای این منظور توسعه دهندگان نرم افزار در UniPath سیستمی را ابداع کرده اند که فرایند های کند در سیستم های خدمات درمانی را تسریع می کند. به این ترتیب پرستاران می توانند تا ۵۰ درصد زمان بیشتری صرف بیماران کنند.

علاوه بر آن، فناوری جدید فرایندهای تحلیل و بررسی نتایج ابتلا به ویروس کووید ۱۹ را برای بیماریان و سازمان های مختلف در سراسر جهان تسریع می کند.

به گفته مدیر بخش پرستاری، کنترل و جلوگیری از عفونت در این بیمارستان، روزانه ۳۰ درصد از وقت پرستاران صرف فعالیت های اداری می شود.