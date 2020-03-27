به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین امیرلی با اعلام این خبر، اظهار داشت: اقدام فنی و عملیاتی شبانه روزی پلیس فتا در جهت سالم سازی فضای مجازی از انتشار هرگونه شایعات و بارگذاری اخبار و تصاویر جعلی کماکان ادامه دارد و برخورد با شایعه سازان و مغرضین که به صورت عمدی و غیرعمدی در جهت تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی و اضطراب در جامعه فعالیت میکنند از اولویتهای اصلی مأموریت پلیس فتا است.
این مقام انتظامی ادامه داد: بر اساس رصد و تحلیل فنی اخبار، اطلاعات و کلیپهای منتشره در فضای مجازی با موضوع کرونا ویروس، تاکنون ۹۹۸ موارد مجرمانه احصا و از این تعداد ۹۷۴ مورد شناسایی و ۳۱۶ پرونده قضائی تشکیل شده است.
به گفته وی، ۲۹۹ مورد نیز با تذکر تلفنی نسبت به حذف محتوای مجرمانه از تارنمای خود اقدام کردهاند.
سرهنگ امیرلی خاطرنشان کرد: متأسفانه از حدود ۲ ماه پیش شاهد انتشار شایعات بی پایه و اساس در فضای مجازی هستیم به گونهای که تولید و انتشار شایعات پیچیدهتر، هدفمند و سازمان یافته تر شد که میتوان به شایعه تعطیلی اجباری جایگاههای عرضه سوخت خودروهای سنگین و سبک در استان اردبیل و نیز استانهای غربی و شمال غربی کشور اشاره کرد که باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و هجوم هموطنان آن استان و سایر استانهای همجوار به پمپ بنزینها و جایگاههای سوخت شد اما با اقدامات فنی و تخصصی پلیس فتا، ۸ نفر از سرشاخههای اصلی تولید کنندگان این اخبار کذب و دروغین دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این مجرمان در یک اقدام هماهنگ و کاملاً سازمان یافته به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در استانهای مزبور مترصد انجام مقاصد مجرمانه خود بودهاند که با انجام عملیات رسانهای گسترده در سطح کشور از سوی رسانه ملی، خبرگزاریها و اقدمات آموزشی این پلیس خنثی شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه بسیاری از این گونه شایعات با افزایش سواد رسانهای آحاد جامعه از طریق هموطنان به پلیس فتا منعکس میشود، گفت: تنها در روز ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۵۰ مورد ارتباط مستقیم و آنلاین از سوی کاربران با سایت رسمی پلیس فتا مبنی بر درخواست آنان در برخورد با شایعه سازان فضای مجازی ثبت شد.
جانشین رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه هموطنان بایستی با رعایت نکات آموزشی و بهداشتی ارائه شده توسط کارشناسان آموزشی و پرهیز از سفرهای غیرضروری؛ مراقب سلامت خود، خانواده و جامعه باشند به آنها توصیه کرد: بدون توجه به شایعات منتشره در فضای مجازی، اخبار رسمی و موثق را صرفاً از سوی رسانه ملی و خبرگزاریهای معتبر دریافت کنند و در صورت نیاز به اخذ مشاوره و یا گزارش موارد مجرمانه مراتب از طریق ارتباط با سایت رسمی پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز امداد و فوریتهای سایبری قسمت گزارشات مردمی امکان پذیر است.
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