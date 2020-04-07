حذف و یا طولانی تر شدن ترم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: پیرو تاکید و ابلاغ معاونت آموزشی وزارت علوم، دستور هیات رییسه دانشگاه و نظرات اخذ شده از شورای برخی دانشکده ها، موارد زیر در شورای مدیران معاونت آموزشی مصوب شد:

مقرر شد تا اعلام مصوبه رسمی دولت مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها و امکان برگزاری کلاس های حضوری، تمام درس های نظری همه مقاطع و همه اساتید (تمام وقت و مدعو) بصورت مجازی از طریق سامانه مدیریت آموزش دانشگاه (سماد) به آدرس https://lms.khu.ac.ir/ برگزارشود. استفاده از شیوه های دیگر از تاریخ یک اردیبهشت ۹۹ قابل قبول نیست.

در خصوص کلاس های عملی (آزمایشگاه و کارگاه) و امتحانات در صورت تداوم وضعیت موجود، متناسب شرایط تصمیم گیری و اعلام خواهد شد.

با این حال توصیه می شود که لااقل مباحث نظری و بخش هایی که در سامانه مجازی دانشگاه قابلیت اجرا دارد با استفاده از این سامانه تدریس شود.

کلاس هایی که تا بحال به شیوه هایی دیگر غیر از سماد برگزار شده است در صورت تایید گروه و دانشکده مورد پذیرش است.

حذف ترم و یا طولانی تر کردن ترم به علت مشکلات پشتیبانی کلاس ها و نبود امکانات ضروری رفاهی دانشجویان امکانپذیر نیست.

هر دو شیوه برخط و برون خط قابل قبول است. در شیوه برون خط بایستی حداقل از یک پاورپوینتی که صداگذاری شده باشد استفاده شود و بصورت منظم دانشجو ارزیابی شود. لازم است حداقل یک پنجم جلسات برای رفع اشکال به شیوه برخط باشد.