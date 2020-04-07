  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲:۵۵

عیادت مسئولان البرزی از دختر تکواندوکار حادثه دیده

عیادت مسئولان البرزی از دختر تکواندوکار حادثه دیده

مسئولان ورزشی و شهری استان البرز از دختر تکواندوکاری که بر اثر حادثه تصادف در منزل بستری بود، عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهسا سادات آقایی یکی از تکواندوکاران اهل شهرستان فردیس ۱۲ شهریورماه ۹۸ در زمان بازگشت از سالن تمرین به دلیل مسدود بودن پیاده رو به دلیل ساخت و ساز یک ساختمان نیمه کاره مجبور به عبور از عرض خیابان می‌شود و در همین حال دچار تصادف شدید شده به «کما» می‌رود و پس از مدتی با ۵۰ درصد ضایعه مغزی روبرو شده و در منزل بستری می‌شود.

هزینه‌های سنگین نگهداری از این بانوی تکواندوکار در منزل باعث شده تا مسئولان ورزش کرج دست به کار شده و برای کمک به خانواده آقایی پیش قدم شوند.

روز گذشته محمد نوذری رئیس هیأت تکواندو استان البرز به همراه مسئولین شهرستان فردیس، معاون سیاسی فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر فردیس، اعضای شورا، شهردار، رئیس اداره ورزش و جوانان و محمدرضایاری رئیس هیئت تکواندو این شهرستان با خانواده این دختر حادثه دیده دیدار و گفتگو کردند.

طی روزهای گذشته برخی قهرمانان تکواندو از جمله یوسف کرمی برای کمک به این خانواده کارهایی انجام دادند که در نهایت تا این لحظه مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۵۰‬ میلیون تومان برای کمک جمع‌آوری شد و در اختیار خانواده مهسا قرار گرفت.

کد مطلب 4894478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها