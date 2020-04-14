نامه درخواست هنرمندان برای آزادی یک متهم هنرمندانه نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان گفت: با عنایت رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه در مورد مرخصی نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند.

وی افزود: حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع زندانیان، مشمول عفو شدند و پرونده محکومیت آن‌ها بسته شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ویروس کرونا در کشور گفت: در حال حاضر میزان آلودگی و تعداد مبتلایان در بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر بیش از کشور ما است و تعداد زندانیان آن‌ها هم بیشتر است ولی اهتمام آن‌ها به بهداشت زندانیان به اندازه ما نیست.

وی ادامه داد: اهتمام بسیار جدی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سازمان زندان‌ها انجام شد تا از ابتلای کسانی که در زندان هستند پیشگیری شود و مبتلا به ویروس نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد ناآرامی‌های اخیر در برخی از زندان‌ها افزود: در زندان سقز یک حادثه ناشی از توطئه تعدادی از زندانیان و دو تا سه نفر از نیروهای زندانبانی بود که در واقع قصور رخ داد و درنهایت منجر به فرار تعدادی از زندانیان شد.

وی ادامه داد: در اقدام اول پرسنل مقصر شناسایی و بازداشت شدند و با هماهنگی پلیس و نیروهای امنیتی اکثر زندانیان فراری مخصوصاً آنهایی که جرایم سنگین و خشن داشتند، دستگیر شدند.

اسماعیلی گفت: حدود ۸ نفر از مجموع ۷۴ نفر زندانی فراری، بیرون هستند که البته جز مجرمان خطرناک نیستند.

وی با اشاره به خود معرفی برخی زندانیان فراری گفت: امیدواریم مابقی نیز چون محکومیت سنگین ندارند بیایند و خود را معرفی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه برخی از هنرمندان در مورد آزادی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: این نامه، هنرمندانه نبود؛ در این نامه از کسی که حداقل در مظان اتهامات اقتصادی است تعریف و تمجیدهایی شده؛ البته حکم این پرونده هنوز صادر نشده و نمی‌توان جزئیات را اعلام کرد.

وی ادامه داد: در این نامه عدم شفافیت در جمع‌آوری امضا نیز وجود داشت، برخی گفتند ما اصلاً امضا نکردیم و نکته بعدی انتشارش در فضای مجازی بود. اگر یک جمعی نامه‌ای به یکی از مقامات می‌نویسند باید صبر کنند تا در چارچوب ضوابط قانونی موضوع بررسی شود.

اسماعیلی درباره تفاوت متن نامه‌ای که به قوه قضائیه آمده با متن نامه منتشر شده در فضای مجازی، گفت: دو متن را با هم مقایسه نکردم و متن نامه‌ای که به قوه قضائیه آمده را دیدم. ما به حکم قانون و بر اساس عدالت در این پرونده و پرونده‌های دیگر تصمیم خواهیم گرفت.

وی گفت: این پرونده هنوز منتهی به صدور رأی نشده و در دادسرا است و کار تحقیقات آن انجام می‌شود.

اسماعیلی افزود: این پرونده بسیار گسترده است که تعدادی از متهمان آن محکوم شدند، اما در خصوص این فرد مورد نظر، هنوز رسیدگی کامل قضائی انجام نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره محکومان دیه و مهریه در شرایط کرونایی و عدم توانایی پرداخت آن گفت: نحوه اجرای محکومیت‌ها منبعث از وضعیت اقتصادی و میزان درآمد محکوم علیه است، وقتی به هر دلیل درآمد محکوم علیه کاهش پیدا کند همکاران قضائی این توجه را دارند.

وی ادامه داد: در جلسه هفته گذشته که رئیس قوه قضائیه با رؤسای دادگستری و دادستان‌ها توصیه‌هایی در ارتباط با دادرسی در ایام شیوع ویروس کرونا داده شد که یکی از آنها محکومان مالی و محکومان غیرعمد مثل دیه و مهریه است که حتماً عنایت لازم را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعطای بخشی از درآمد مسئولان عالی قضائی در ارتباط با کمک به آسیب دیدگان از کرونا گفت: پیشگام این موضوع رهبر انقلاب بودند. بخش‌هایی از جامعه و مردم این خواسته رهبری را اجابت کردند. مسئولان قوه قضائیه نیز تصمیم گرفتند ۲۰ درصد از حقوقشان را به مدت ۳ ماه به نیازمندان آسیب دیده کرونا اختصاص دهند.