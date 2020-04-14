کاهش دستمزد کارگران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضیپور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر حقوق کارگران برای سال ۹۹ گفت: دولت دستمزد کارگران را کاهش داده و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد: ما قطعاً موضوع دستمزد کارگران را در فراکسیون نمایندگان ولایی و فراکسیون کارگری مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با توافق اخیر دولت درباره حقوق کارگران مخالف هستیم.
قاضی پور خطاب به مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید و توجه کنید که حداقل دستمزد ظلمی در حق کارگران است و از نمایندگان کارگران تشکر میکنم که این قرار داد ترکمنچای و گلستان چای دوم را امضا نکردند.
نظر شما