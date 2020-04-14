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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷

قاضی‌پور در صحن مجلس:

کاهش دستمزد کارگران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

کاهش دستمزد کارگران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت دستمزد کارگران را کاهش داده است که این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و ما در مجلس موضوع را بررسی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر حقوق کارگران برای سال ۹۹ گفت: دولت دستمزد کارگران را کاهش داده و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی تاکید کرد: ما قطعاً موضوع دستمزد کارگران را در فراکسیون نمایندگان ولایی و فراکسیون کارگری مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با توافق اخیر دولت درباره حقوق کارگران مخالف هستیم.

قاضی پور خطاب به مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت:  شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید و توجه کنید که حداقل دستمزد ظلمی در حق کارگران است و از نمایندگان کارگران تشکر می‌کنم که این قرار داد ترکمنچای و گلستان چای دوم را امضا نکردند.

کد مطلب 4900221
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
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      باسلام خدمت نمایندگانی که دلشان همراه کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی هست مادقیقا میدانیم که فریاد شما به جایی نخواهد رسید چون دولت وکارفرما قدرت اول این کشور هستن ما جماعت فراموش شده این کشور هستیم
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      خدا خیرت بده
    • رقیه IR ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      احسن برنماینده شجاع وحامی مستضعفان آقای قاضی پور گرامی ودوست داشتنی.
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
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      حقوق پنجاه وسه ملیون تومن را نماینده ها ازکنارش میگذرند چون خودشان هم سهیم درجای سهیم هستن اما کارگربینوا تا حرف بزند انگ علیه نطام به او میرنندکه چرا گفتی گرسنه هستی
    • مرتضی IR ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      باسلام خدمت همه ی دلسوزان این مرزوبوم.جا دارد من به نوبه ی خودم تشکر کنم از تمامی اعضا ی فراکسیون‌ها ی کارگری وولاییواعضای شورای کارگری که از حقوق کارگران دفاع می کنید.

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