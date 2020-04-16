فقر مکان های ورزشی بانوان در شهر بندرعباس بیشتر به چشم می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس و اولین جلسه در سالجاری با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ بنام جهش تولید بیان داشت: در عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال ۹۹ با عنوان جهش تولید، شهرداری باید برای رونق و توسعه اقتصادی با همراهی و همکاری دیگر دستگاههای اجرایی برای تحقق شعار سال تدابیری اتخاذ کند.
جراره با اشاره به دستور کار جلسه، بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری، به موضوع بررسی ایجاد سالنهای ورزشی بانوان در بودجه سال ۹۹ شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته ۳ پارک بانوان در مناطق سه گانه شهرداری ایجاد شده است که با توجه به گرمای طاقت فرسای تابستان، بانوان نیمی از ساعات روز را نمیتوانند از این پارکها استفاده کنند. پس باید سالنهای ورزشی مختص بانوان در شهر بندرعباس دایر و فعال شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: در سالهای اخیر فضاهای ورزشی ایجاد شده تنها مختص آقایان بوده و فقر مکانهای ورزشی در بخش بانوان در شهر بندرعباس بیشتر به چشم میآید و احداث ۳ سالن ورزشی مختص بانوان با توجه به زمینهای چمنی که در سالهای اخیر به آقایان در هر محله اختصاص داده شده است، هرچندقدم کوچکی است، بلکه در زمینه ورزش برای بانوان این شهر که حدود ۵۰ درصد از جمعیت شهر را به خود اختصاص میدهند این کار اندکی است.
جراره بیان داشت: بسیج و سپاه سولهها و سالنهای ورزشی مختلفی در سطح شهر دارند که این ظرفیت را در اختیار شهرداری قرار دادهاند تا شهرداری با تجهیز این مکانها بتواند خدمات بهتر و بیشتری به شهروندان ارائه کند.
وی گفت: امید است با برنامه ریزی و همکاری شهرداری و دیگر دستگاههای اجرایی شاهد ایجاد سالنهای اختصاصی بانوان در شهر بندرعباس باشیم.
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