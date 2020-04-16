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۲۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۰۴

پخش ۲ مجموعه کوتاه رادیویی جدید از رادیو نمایش

پخش ۲ مجموعه کوتاه رادیویی جدید از رادیو نمایش

۲ مجموعه کوتاه نمایش رادیویی «صندوق» و «بن بست» به کارگردانی داریوش شهبازی از رادیو نمایش پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، مجموعه نمایش رادیویی «صندوق» فضایی کمدی همراه با نقد اجتماعی دارد و داستان آن درباره شخصی است که به تازگی مدیر شده و دستور افتتاح صندوق انتقادات می دهد که با پیشنهادات عجیبی روبه رو می شود.

مجموعه «صندوق » با هنرمندی عبدالعلی کمالی و عباس توفیقی در هفت قسمت از روز شنبه 30 فروردین ساعت ۶:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود و تکرار آن ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه است. 

همچنین مجموعه نمایشی «بن بست» در هفت قسمت و با محوریت موضوعی روانشناسی به ضایعه های اخلاقی و روانی که پیامد ظهور شبکه های اجتماعی مجازی و راه حل برطرف کردن آنها می پردازد.

مجموعه نمایشی «بن بست» با هنرمندی مینو جبارزاده، شیما جان قربان و بهادر ابراهیمی از بیست و هشتم اردیبهشت روی آنتن رادیو نمایش می رود.

2 مجموعه کوتاه نمایش رادیویی «صندوق» و«بن بست» به نویسندگی مجید حیدری، کارگردانی داریوش شهبازی ، تهیه کنندگی مهدیه تقی زاده، صدابرداری فرزاد شریفی و افکتوری نازنین حسن پور، به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

کد مطلب 4902161
فریبرز دارایی

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