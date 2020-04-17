۴۰ میلی متر باران در ۲ ایستگاه هواشناسی زاهدان ثبت شد

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این سامانه بارشی حداقل ۱۰۰ شهر و روستای سیستان و بلوچستان را فرا گرفته و بارشهای های آن در برخی مناطق منجر به آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و جاری شدن آب در رودخانههای محلی شده است.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاههای هواشناسی و بارانسنجی سطح استان، بیشترین بارشها از ایستگاههای «نصرت آباد» زاهدان با ۴۱، «خیرآباد بالا» زاهدان ۴۰، «الله آباد پبی» زاهدان ۳۲، «دجنگ» خاش ۳۰، «کوشه «خاش ۲۸، «تمندان» خاش ۲۷، «درودی نرون» خاش ۲۶، «چاه کمال» خاش ۲۴، «گرز» خاش ۲۳.۵و مرکز تحقیقات هواشناسی استان ۲۲.۵ میلی متر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همانطور که انتظار میرفت تمرکز بارشها در نیمه شمالی استان اتفاق افتاد اما با شدت کمتر و به صورت پراکنده برخی شهرستانهای مرکزی و شرقی مانند نیکشهر، ایرانشهر، مهرستان و سراوان را نیز فرا گرفت.
حیدری در ادامه در پنج شهرستان شمالی استان نیز بارشهای خوبی دریافت شد به طوری که بیشینه بارندگیهای این منطقه با میزان ۱۲ میلی متر در روستای قلعه رستم ثبت شد.
وی گفت: از اداره هواشناسی فرودگاهی زاهدان نیز ۱۲.۵ میلی متر و مرکز تحقیقات در بلوار خلیج فارس زاهدان هم ۲۲.۵ میلی متر باران گزارش شده است.
عضو ستاد مدیریت بحران هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشههای پیش یابی و مدلهای جوی جمعه و شنبه ناپایداری تضعیف میشود اما یکشنبه شرایط برای رگبارپراکنده در استان فراهم است.
حیدری افزود: تغییرات دمایی استان سیستان و بلوچستان نیز تا یکشنبه ناچیز پیش بینی میشود اما از دوشنبه افزایش دما در استان انتظار میرود.
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