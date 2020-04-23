ترامپ به پرتاب ماهواره «نور» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی. اسپن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی دیگر از ادعاهای خود علیه ایران، به پرتاب ماهواره نظامی «نور» از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد؛ و مدعی شد: ایران را به دقت رصد می‌کنیم.

وی همچنین در ادامه گزافه‌گویی‌های خود مدعی شد: ما بیشتر از خود ایرانی‌ها درباره آنها می‌دانیم. ما این اقدام (پرتاب موشکی) را نگاه کردیم و همه چیز را در این باره می‌دانیم.

گفتنی است ماهواره نور به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت ماه) از ماهواره بر ۳ مرحله‌ای قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.



ترامپ از روز گذشته دور تازه‌ای از حملات لفظی را علیه ایران آغاز کرده که البته با توجه به ناکامی وی در مهار کرونا و نزدیکی به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، بیشتر با هدف تحریف افکار عمومی انجام می‌شود.

وی روز گذشته در پیامی توئیتری مدعی شده بود: به نیروی دریایی آمریکا دستور داده‌ام هر شناور ایرانی که به کشتی‌های آمریکایی (در خلیج فارس) متعرض شوند را هدف قرار داده و نابود کنند!