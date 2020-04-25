آیت الله امینی فقیهی انقلابی و اسوه اخلاق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی به مناسبت رحلت آیت الله امینی، از او به عنوان فقیهی انقلابی و اسوه اخلاق و تقوا یاد کرد و ضایعه فقدان این عالم جلیل القدر را به مقام معظم رهبری، ملت ایران، حوزه‌های علمیه، شاگردان، علاقمندان و بستگان به ویژه بیت شریف ایشان تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی و مجاهد آیت الله ابراهیم امینی رضوان الله تعالی علیه موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

این فقیه انقلابی و اسوه اخلاق و تقوا که حق گویی و صداقت در گفتار و اعتدال و اخلاص در عمل از صفات بارزشان بود، از یاران صدیق و پیشرو امام (ره) در دوران مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستم شاهی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با پذیرش مسئولیت‌های مختلفی چون عضویت در مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امامت جمعه شهر مقدس قم منشأ خدمات ارزشمندی به نظام و مردم شدند.

ضایعه فقدان این عالم جلیل القدر را به مقام معظم رهبری، ملت ایران، حوزه‌های علمیه، شاگردان، علاقمندان و بستگان به ویژه بیت شریف ایشان صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای این روحانی وارسته و پارسا رضوان واسعه الهی و علو درجات و حشر با اولیاء و انبیاء الهی و برای عموم بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور