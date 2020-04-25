کرونا زندگی ۷ میلیون مرزنشین را تحت تاثیر قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، یاسر فیضی اظهار داشت: شرکت های تعاونی مرزنشینان به منظور تامین نیاز و تقویت معیشت مردم در شعاع ۳۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ما حدود ۷ میلیون نفر جمعیت مرز نشین در کشور داریم که شیوع کرونا کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار داده است. با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها آسیب جدی به معیشت مرزنشینان وارد شده چرا که صادرات کالا یکی از مهمترین منابع درآمدی مرزنشینان است.

رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان طی سال های گذشته اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خرداد ۹۵ معافیت های مالیاتی مرزنشینان بابت واردات کالا ۵۰ درصد کاهش یافت؛ علاوه بر این، مصوبه مذکور حجم کالای وارداتی را نیز کم کرد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان شد. در سال ۹۷ نیز تخصیص ندادن ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به تشکل های تعاونی مرزنشینان موجب کاهش فعالیت شد.

فیضی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید از تصدی خود در شرکت های دولتی کاسته و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ما رایزنی های زیادی درباره اجرای این قانون و افزایش قدرت عمل تعاونی ها داشتیم ولی علیرغم قول مسئولان هنوز قدم اساسی دراین باره برداشته نشده است.