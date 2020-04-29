«خبر خوش» معاون شهردار تهران برای کارگران 

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان در بازدید از مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس آباد ضمن تبریک هفته کارگر به کارگران بوستان آب و آتش اظهار داشت: در سالهای گذشته طی مراسمی از تعدادی از کارگران برگزیده تقدیر می شد اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو برنامه های جمعی در شهرداری تهران، امکان برگزاری همایش تکریم کارگران فراهم نشد بنابراین تصمیم گرفتیم با اهدای هدیه به تمامی کارگران، از آنان تجلیل کنیم.

مظاهریان با اعلام ارتقای گروه شغلی کارگران قراردادی شهرداری تهران گفت: همزمان با سال جهش تولید و در راستای تجلیل و قدردانی از زحمات بی شائبه و فعالیت های موثر قشر خدوم کارگر شاغل در شهرداری تهران و همچنین رفع دغدغه های معیشتی آنان، گروه شغلی کارگران تحت پوشش موسسه هادیان شهر که در گروه های شغلی ۱ تا ۴ مشغول به خدمت هستند به گروه شغلی ۵ افزایش و ارتقاء می یابد.

اهدای کارت هدیه به واسطه تقارن روز کار و کارگر با ماه مبارک رمضان به مبلغ ۲ میلیون ریال به همکاران کارگر شاغل در مناطق ۲۲ گانه و واحدهای ستادی شهرداری تهران از جمله مواردی بود که معاون شهردار تهران به آن اشاره کرد.

مظاهریان همچنین، تهیه بسته های بهداشتی به کارگران خدوم شهرداری تهران و توزیع آن در هفته کارگر، هماهنگی برای حضور حداقل کارگران در محل کار در روز کارگر و ارسال پیامک تبریک به تمامی کارگران شریف، مومن، صبور و زحمتکش شهرداری تهران را از دیگر اقدامات معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران برای گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر برشمرد.

وی با اشاره به تلاش های همیشگی کارگران در سازمان خدمات رسان شهرداری تهران اذعان داشت: کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری تهران در حوزه های پسماند، فضای سبز، میادین میوه و تره‌بار، گرم‌خانه‌ها و سامانسراها، مترو، فروشگاه‌های شهروند، بهشت زهرا، آتش نشانی، اتوبوسرانی و… به طور بی وقفه در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند و این تلاش ها در ایام کرونایی پایتخت افزایش نیز یافته است که جای تقدیر دارد.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران پیشرفت و توسعه کشور را مرهون تلاش و پشتکار کارگران دانست و تاکید کرد: نقش کارگران به عنوان موثرترین و کاراترین نیروهای محرکه جامعه، در فرایند تولید و اقتصاد کشور، نقشی سرنوشت ساز و بی بدیل بوده و پایه اقتصاد جامعه متکی به آنهاست بنابراین باید تلاش کنیم شرایط بهتر و قابل قبول تری برای آنان فراهم شود.