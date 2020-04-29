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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۳:۳۵

وزیر بهداشت؛

کووید ۱۹ یک ویروس ناشناخته است

کووید ۱۹ یک ویروس ناشناخته است

وزیر بهداشت، در پیامی به مناسبت روز جهانی ایمونولوژی، از تلاش های همکاران علم ایمنی شناسی، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در این پیام گفته است: روز جهانی ایمونولوژی امسال مصادف با دهم اردیبهشت ۹۹، با همه گیری جهانی ویروس کرونا همزمان شده است.

ویروسی که با وجود پیچیدگی‌ها و استراتژی‌های مختلف سیستم ایمنی بدن انسان، دارای رفتارهایی مختص به خود و ناشناخته است.

علم ایمنی شناسی و اساتید دانشمند و دانشجویان پر انرژی این رشته در بحث پیشگیری با طراحی واکسن، در بحث تشخیص با تولید کیت‌های تشخیصی سرولوژی و در بحث درمان با روش‌های متخلف ایمونوتراپی می‌توانند نقش مهمی در مقابله با این ویروس و سایر ویروس‌ها ایفا کنند، چنانکه تا امروز همکاران ایمنی شناس در سراسر کشور گام‌های بلندی در این زمینه‌ها برداشته اند و چشمان منتظر جامعه بشری لحظه لحظه این تلاش‌ها را امروز به رصد نشسته و دل در گرو توفیق آن بسته است.

ضمن تبریک این روز به همه همکاران ایمنی شناس، دانش پژوهان و دانشجویان این رشته علمی، مزید توفیقات ایشان را از درگاه احدیت خواستارم.

کد مطلب 4913358

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    نظرات

    • رضا IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      جناب وزیر حمایت وزارت بهداشت از محققان و شرکت های دانش بنیان خیلی مهم است .چون هر چه سرعتر محققان داروویرا کشف کنند ویا به واکسن دست پیدا کنند از همه نظر شرایط کشور بهتر میشود

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