کووید ۱۹ یک ویروس ناشناخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در این پیام گفته است: روز جهانی ایمونولوژی امسال مصادف با دهم اردیبهشت ۹۹، با همه گیری جهانی ویروس کرونا همزمان شده است.

ویروسی که با وجود پیچیدگی‌ها و استراتژی‌های مختلف سیستم ایمنی بدن انسان، دارای رفتارهایی مختص به خود و ناشناخته است.

علم ایمنی شناسی و اساتید دانشمند و دانشجویان پر انرژی این رشته در بحث پیشگیری با طراحی واکسن، در بحث تشخیص با تولید کیت‌های تشخیصی سرولوژی و در بحث درمان با روش‌های متخلف ایمونوتراپی می‌توانند نقش مهمی در مقابله با این ویروس و سایر ویروس‌ها ایفا کنند، چنانکه تا امروز همکاران ایمنی شناس در سراسر کشور گام‌های بلندی در این زمینه‌ها برداشته اند و چشمان منتظر جامعه بشری لحظه لحظه این تلاش‌ها را امروز به رصد نشسته و دل در گرو توفیق آن بسته است.

ضمن تبریک این روز به همه همکاران ایمنی شناس، دانش پژوهان و دانشجویان این رشته علمی، مزید توفیقات ایشان را از درگاه احدیت خواستارم.