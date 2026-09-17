به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان ایلام، ضمن تأکید بر اهمیت حیاتی توسعه همهجانبه این منطقه اظهار داشت: ایلام ظرفیتهای بینظیری دارد و هرچه برای آبادانی آن تلاش کنیم، باز هم کم است.
عضو مجمع نمایندگان استان ایلام با تقدیر از رویکرد استاندار در بهرهگیری از خرد جمعی، افزود: اقدام استاندار ایلام در درگیر کردن بدنه دانشگاهی و نخبگان در فرآیند تدوین سند توسعه استان، رویکردی شایسته تقدیر است که مسیر را برای تصمیمگیریهای متمرکز و پرهیز از موازیکاریهای مدیریتی هموار میکند.
همتی با بیان اینکه سند توسعه باید «واقعگرا» باشد، تأکید کرد: در تدوین این نقشه راه باید انعطافپذیری لازم لحاظ شود تا با ورود سرمایهگذاران، برنامهها دچار ایستایی نشوند. توسعه باید بهصورت متوازن در تمامی مناطق استان توزیع شود تا همه ظرفیتهای بومی فرصت شکوفایی پیدا کنند.
وی در ادامه بر لزوم عبور از تکیه صرف به اعتبارات دولتی تأکید کرد و گفت: جذب منابع غیردولتی و نوآوری در خلق ثروت باید در اولویت کارگروهها قرار گیرد. ما نیازمند ایدههای نو برای حل مشکلات و به سرانجام رساندن پروژههای نیمهتمام استان هستیم.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از یک فرصت ملی برای استانهای زاگرسنشین خبر داد و تصریح کرد: برای نخستینبار ردیف بودجه ویژهای برای توسعه زاگرس در لایحه بودجه پیشبینی شده است که ۵ استان از جمله ایلام از این محل مورد حمایت قرار خواهند گرفت و باید با برنامهریزی دقیق از این فرصت طلایی برای تحول در زیرساختها بهره برد.
همتی در پایان با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: دشمنان، «ایرانِ قوی» را برنمیتابند و تمام توان خود را برای مختل کردن اقتصاد کشور به کار بستهاند.
وی ادامه داد: همانطور که رزمندگان در خط مقدم جانانه پای کار هستند، امروز وظیفه ماست که در جبهه اقتصادی با روحیه جهادی عمل کنیم. هر کسی که دانسته یا ندانسته سرعت توسعه را کم کند، در مسیر پیشرفت استان مانعتراشی کرده و به آرمانهای کشور خیانت میکند.
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