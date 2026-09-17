تکلیف ۲۲ پرونده کثیرالشاکی در خوزستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای مشورتی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی مهم و ملی در استان خوزستان اظهار کرد: این پروندهها در مراحل مختلف دادسرا، دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور احکام لازم، وضعیت آنها مشخص شده است.
وی افزود: رسیدگی به این حجم از پروندهها با تعدد بالای شکات، گامی مهم در راستای صیانت از حقوق مردم، احقاق حقوق مالباختگان و تسریع در فرآیند رسیدگیهای قضایی محسوب میشود.
رئیسکل دادگستری خوزستان تصریح کرد: پروندههای کثیرالشاکی به دلیل تعدد طرفین دعوی و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، از اهمیت ویژهای برخوردارند و باید با دقت و در چارچوب ضوابط قانونی به سرانجام برسند.
دهقانی بیان کرد: تعیین تکلیف سریع و دقیق این پروندهها و پیگیری اجرای احکام صادرشده از اولویتهای دستگاه قضایی استان در راستای احقاق حقوق عامه و ارتقای اعتماد عمومی است.
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