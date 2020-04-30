برخی رفتارهای مردم در شرایط کرونایی جای نگرانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بهره‌برداری از خط تولید البسه بیمارستانی و گان پزشکی در شرکت فولاد خوزستان، اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا شرکت فولاد خوزستان برای تولید ماسک فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون با توجه به نیاز ما به لباس‌های خودمراقبتی کادر بهداشت، درمان و سلامت توانستند با تغییر در تولید، روزانه یک هزار لباس پزشکی را در این مجموعه که متعلق به فولاد خوزستان است، تولید کنند.

وی افزود: فولاد خوزستان در این زمینه نقش مهمی را ایفا می‌کند و اقدامات خوبی را در تولید ماسک، البسه پزشکی، تأمین بسته‌های معیشتی برای کمک به نیازمندان و کسانی که از بحث کرونا آسیب دیدند، انجام داد و همچنین به دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کمک کرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان نیز نقش کلیدی را در تأمین و توزیع این اقلام بر عهده داشت، عنوان کرد: با این کارها نشان می‌دهند که در این شرایط سخت در کنار کادر درمان که اکنون در خط مقدم این نبرد قرار دارند، خواهند ماند.

وی تصریح کرد: برای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا «مردم» نقش مهم و اساسی دارند، در صورت رعایت نکات بهداشتی و اجرای طرح فاصله‌گذاری این بیماری به خوبی کنترل و ریشه‌کن خواهد شد.

شریعتی تصریح کرد: در چند روز اخیر برخی رفتارهای پرخطر در بعضی شهرها و روستاهای استان دیده شده است و این رفتارها جای نگرانی دارد.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه آزمایشگاه‌های ما بیشتر شده، این امر باعث شده بیماریابی بهتر انجام شود و افراد مبتلا سریع‌تر شناسایی می‌شود.

استاندار خوزستان گفت: هر چه زودتر بتوانیم بیماران را شناسایی و از جامعه جدا کنیم، در کنترل بیماری می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم.

شریعتی افزود: بیماران بدحال در استان افزایش یافته‌اند و به دلیل کندی شیب ابتلاء در حال حاضر نیاز به اعمال محدودیت وجود ندارد اما هر وقت متخصصان امر تشخیص دهند ما به طور سریع وارد عمل می‌شویم.