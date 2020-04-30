  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۵۰

استاندار خوزستان:

برخی رفتارهای مردم در شرایط کرونایی جای نگرانی دارد

برخی رفتارهای مردم در شرایط کرونایی جای نگرانی دارد

اهواز- استاندار خوزستان گفت: بعد از رفع محدودیت‌های تردد و فعالیت اصناف، برخی رفتارهای مردم در شرایط کرونایی جای نگرانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بهره‌برداری از خط تولید البسه بیمارستانی و گان پزشکی در شرکت فولاد خوزستان، اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا شرکت فولاد خوزستان برای تولید ماسک فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون با توجه به نیاز ما به لباس‌های خودمراقبتی کادر بهداشت، درمان و سلامت توانستند با تغییر در تولید، روزانه یک هزار لباس پزشکی را در این مجموعه که متعلق به فولاد خوزستان است، تولید کنند.

وی افزود: فولاد خوزستان در این زمینه نقش مهمی را ایفا می‌کند و اقدامات خوبی را در تولید ماسک، البسه پزشکی، تأمین بسته‌های معیشتی برای کمک به نیازمندان و کسانی که از بحث کرونا آسیب دیدند، انجام داد و همچنین به دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کمک کرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان نیز نقش کلیدی را در تأمین و توزیع این اقلام بر عهده داشت، عنوان کرد: با این کارها نشان می‌دهند که در این شرایط سخت در کنار کادر درمان که اکنون در خط مقدم این نبرد قرار دارند، خواهند ماند.

وی تصریح کرد: برای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا «مردم» نقش مهم و اساسی دارند، در صورت رعایت نکات بهداشتی و اجرای طرح فاصله‌گذاری این بیماری به خوبی کنترل و ریشه‌کن خواهد شد.

شریعتی تصریح کرد: در چند روز اخیر برخی رفتارهای پرخطر در بعضی شهرها و روستاهای استان دیده شده است و این رفتارها جای نگرانی دارد.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه آزمایشگاه‌های ما بیشتر شده، این امر باعث شده بیماریابی بهتر انجام شود و افراد مبتلا سریع‌تر شناسایی می‌شود.

استاندار خوزستان گفت: هر چه زودتر بتوانیم بیماران را شناسایی و از جامعه جدا کنیم، در کنترل بیماری می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم.

شریعتی افزود: بیماران بدحال در استان افزایش یافته‌اند و به دلیل کندی شیب ابتلاء در حال حاضر نیاز به اعمال محدودیت وجود ندارد اما هر وقت متخصصان امر تشخیص دهند ما به طور سریع وارد عمل می‌شویم.

کد مطلب 4913666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها