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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۳:۳۰

فرماندار کرمان:

بارش شدید باران باعث آبگرفتگی معابر شهر کرمان شد

بارش شدید باران باعث آبگرفتگی معابر شهر کرمان شد

کرمان - فرماندار کرمان گفت: در پی بارش شدید باران شاهد آبگرفتگی در سطح شهر کرمان هستیم ضمن اینکه برخی مسیرها از جمله پل سیدی مسدود شده است.

علی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بارندگی امروز کرمان بیان داشت: در پی بارش شدید باران شاهد آبگرفتگی در سطح شهر کرمان هستیم.

وی با بیان اینکه ۳۰ تانکر بسیج شدند تا آب را از سطح شهر جمع‌آوری کنند، افزود: به منظور جمع‌آوری آب از سطح شهر د و تانکر از سپاه، دو تانکر از ارتش به علاوه هلال احمر و مجموعه شهرداری به کمک آمده‌اند.

فرماندار کرمان گفت: در پی بارش شدید باران برخی مسیرها از جمله پل سیدی مسدود است.

بابایی تصریح کرد: همچنین برخورد یک خودرو با تیر چراغ برق در منطقه چترود باعث شکستگی آن و قطع برق در سه روستای این منطقه شد. همچنین بارش باران و آب بردگی باعث تخریب جاده چترود شده ضمن اینکه بخشدار منطقه با حضور در محل در حال بررسی و رفع مشکل است.

وی یادآور شد: در اثر بارش باران در بخش قناتغستان و سه کُنج ماهان نیز مواردی از آبگرفتگی داشتیم که با حضور بخشدار منطقه مدیریت شد.

فرماندار کرمان ابراز داشت: در پی بارش باران روستای محمودآباد در منطقه کوهپایه هم دچار آبگرفتگی شده که بخشدار منطقه در حال برطرف کردن مشکل است.

بابایی گفت: در منطقه راین و گلباف هم شاهد بارندگی شدید هستیم اما مشکل خاصی در این مناطق وجود ندارد ضمن اینکه طبق پیش‌بینی هواشناسی تا اواخر امشب از شدت بارندگی کاسته خواهد شد.

کد مطلب 4913953

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