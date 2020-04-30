بارش شدید باران باعث آبگرفتگی معابر شهر کرمان شد

علی بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص بارندگی امروز کرمان بیان داشت: در پی بارش شدید باران شاهد آبگرفتگی در سطح شهر کرمان هستیم.
وی با بیان اینکه ۳۰ تانکر بسیج شدند تا آب را از سطح شهر جمعآوری کنند، افزود: به منظور جمعآوری آب از سطح شهر د و تانکر از سپاه، دو تانکر از ارتش به علاوه هلال احمر و مجموعه شهرداری به کمک آمدهاند.
فرماندار کرمان گفت: در پی بارش شدید باران برخی مسیرها از جمله پل سیدی مسدود است.
بابایی تصریح کرد: همچنین برخورد یک خودرو با تیر چراغ برق در منطقه چترود باعث شکستگی آن و قطع برق در سه روستای این منطقه شد. همچنین بارش باران و آب بردگی باعث تخریب جاده چترود شده ضمن اینکه بخشدار منطقه با حضور در محل در حال بررسی و رفع مشکل است.
وی یادآور شد: در اثر بارش باران در بخش قناتغستان و سه کُنج ماهان نیز مواردی از آبگرفتگی داشتیم که با حضور بخشدار منطقه مدیریت شد.
فرماندار کرمان ابراز داشت: در پی بارش باران روستای محمودآباد در منطقه کوهپایه هم دچار آبگرفتگی شده که بخشدار منطقه در حال برطرف کردن مشکل است.
بابایی گفت: در منطقه راین و گلباف هم شاهد بارندگی شدید هستیم اما مشکل خاصی در این مناطق وجود ندارد ضمن اینکه طبق پیشبینی هواشناسی تا اواخر امشب از شدت بارندگی کاسته خواهد شد.
نظر شما