حسین نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات صنعت دامداری پس از شیوع بیماری کرونا در کشور گفت: روند کاهشی قیمت شیر خام از دیماه سال گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است، البته تقاضا برای شیر خام در ادوار گذشته نیز در ایام شب عید کاهش مییافت که این موضوع ریشه در تعطیلی صنایع لبنی در این مقطع زمانی سال دارد؛ اما شیوع ویروس کرونا و شایعات مربوط به تأثیر مصرف شیر و لبنیات بر انتقال این ویروس، موجب کاهش شدید تقاضای شیر خام شد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه فعالان این صنف طی ماههای اخیر ضرر و زیان بسیاری را متحمل شدهاند، اظهار داشت: شرایط نابسامان بازار شیر خام تا انتهای فروردینماه سال جاری ادامه داشت؛ به طوری که قیمت هر لیتر شیر با کاهش ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومانی مواجه شد.
نعمتی ادامه داد: خوشبختانه شرایط دامداران نسبت به دو ماه گذشته کمی بهتر شده و تقاضای شیر خام کارخانجات لبنی در روزهای ابتدایی اردیبهشتماه افزایش یافته است؛ اما با این حال صنعت دامداری کشور به علت دیرکرد شرکتهای لبنی در پرداخت مطالبات دامداران و همچنین عدم پرداخت نرخ واقعی شیر، آسیب بسیاری دیده است.
وی افزایش تقاضای شیر خام در روزهای اخیر را برای بهبود وضعیت دامداران ناکافی دانست و افزود: قیمت شیر خام همچنان بر اساس نرخ مصوب سال گذشته پرداخت میشود که این رقم معادل ۲,۳۹۰ تومان بعلاوه ۱۵۰ تومان هزینه حمل و نقل بوده است، اما با توجه به افزایش نرخ تورم عمومی، افزایش نرخ دستمزد، افزایش هزینه حمل و نقل و همچنین قیمت فزاینده نهادههای دامی، قیمت تمام شده برای دامداران افزایش قابل توجهی یافته و متأسفانه این عوامل در تعیین قیمت شیر خام لحاظ نشده است.
توقف واردات نهادههای دامی
نعمتی با اشاره به وضعیت نامساعد بازار نهادههای دامی گفت: در حال حاضر به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی و شرایط تحریمی، با خطر کمبود ذرت، جو و سویا روبهرو هستیم؛ البته مقادیر زیادی از نهادههای دامی در انبارهای گمرک و بنادر ذخیرهسازی شده که به دلیل مشکلات تخصیص ارز هنوز به کشور وارد نشده است.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ادامه داد: در حال حاضر نهادههای دامی مورد نیاز دامداران با ۲ برابر قیمت مصوب در بازار آزاد خریداری و تأمین میشود. البته مقدار ناچیزی از این نهادهها توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأمین میشود که با توجه به حجم بسیار کم و قیمت بالا، خرید آن برای دامداران و مرغداران کشور صرفه اقتصادی ندارد.
وی حل مشکل واردات نهادههای دامی را مشروط به همکاری بانک مرکزی دانست و افزود: اگر ارز کافی به واردکنندگان این نهادهها تخصیص یابد نیاز دامداران نیز به مرور زمان مرتفع خواهد شد.
نعمتی با اظهار تعجب از گرانی لبنیات طی روزهای اخیر گفت: به طور معمول ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینههای تولید لبنیات مربوط به هزینه خرید شیر خام میشود، اما با وجود کاهش چشمگیر قیمت این محصول، افزایش نرخ لبنیات منطقی به نظر نمیرسد و بهتر است دلیل افزایش قیمت ماست و دیگر محصولات لبنی را از شرکتهای تولید لبنیات جویا شد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران در پایان با اظهار تأسف از ادامه یافتن مشکلات دامداران در طی سالهای اخیر گفت: با وجود اینکه مشکلات و مسائل صنعت دامداری به صورت مداوم در رسانهها انعکاس مییابد اما شرایط دامداران روز به روز بدتر میشود، صنعت دامداری نیازمند توجه ویژه مسئولان است چرا که کشور ما در تولید شیر خودکفا هستیم و میبایست این وضعیت را حفظ کنیم.
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