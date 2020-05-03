حمایت از شرکتهای فناور برای تولید محصولات تحریمی

جبار علی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون اقدامات این دانشگاه در مسیر تحقق شعار «جهش تولید» گفت: ما در راستای رسالت اجتماعی خود و متناسب با هدف گذاری‌های کلان ملی در سال ۹۹ و نیز با هدف ایفای نقشمان در تحقق این شعار، مجموعه اقداماتی را برنامه ریزی کرده ایم که تلاش خواهیم کرد با جامه عمل پوشاندن به این برنامه‌ها، سهم خود را در جهش تولید، ادا کنیم.

وی از تأسیس ۴۰ شرکت‏ دانش بنیان، در راستای جهش تولید در حوزه فناوری‌های پیشرفته از طریق توانمندسازی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به عنوان یکی از برنامه‌های طراحی شده این دانشگاه یاد کرد.

ذاکری افزود: تشکیل قطب‌های فناوری با مأموریت خاص از صنعت، انجام تعدادی مأموریت بزرگ و شکستن آنها به ریز پروژه‌ها، راه اندازی تعدادی پژوهشکده، مرکز تحقیقات، انستیتو و یا آزمایشگاه تحقیقاتی مشترک با صنعت، اعزام تعدادی از اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی‌های صنعتی با هدف جهش تولید و پذیرش تعدادی فرصت مطالعات دانشگاهی برای خبرگان صنعت، بمنظور انجام پروژه‌های مرتبط با حوزه تولید، از جمله برنامه‌های دیگر دانشگاه علم و صنعت در پیشبرد شعار جهش تولید است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت، پذیرش تعدادی پسا دکترای صنعتی از صنایع برای انجام پروژه‌های حوزه و جهش تولید را یکی دیگر از برنامه‌های یاد شده برشمرد و ادامه داد: همچنین در نظر داریم با تأسیس تعدادی شرکت‏ دانش بنیان مشترک با صنعت با مأموریت روانکاری و وابستگی زدایی در حوزه تولید، و نیز ایجاد دفاتر خاص صنایع در دانشگاه با جهت گیری رفع موانع فراروی تولید، گام‌های مؤثری در راستای تحقق شعار سال بر داریم.

وی در تشریح بیشتر برنامه‌های دانشگاه علم و صنعت، از تأسیس و استقرار دفتر دانشگاه در برخی صنایع با جهت گیری، شناسایی و رفع موانع عرصه تولید، مذاکره، توافق و انتشار مشترک مجلات هدف‏دار با صنایع با هدف شناسایی مشکلات تولید، تخصیص تجمیعی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویی به مسائل عرصه تولید در واحدهای صنعتی و تأسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنایع، با هدف تأمین مالی عارضه ‏یابی مشکلات عرصه تولید بعنوان برخی دیگر از برنامه‌ها یاد کرد.

ذاکری گفت: حمایت و سرمایه گذاری برای حداقل ۱۰ شرکت دانش بنیان و فناور، با اولویت تولید محصولات استراتژیک تحریمی و بمنظور نیل به خود کفایی و نیز، رفع مشکلات موجود در عرصه تولید آنها در قالب ارائه تسهیلات؛ مثل پرداخت وام، سرمایه گذاری مشترک و یا تأمین سرمایه در گردش، یکی از برنامه‌های اولویت دار ما در این راستا است.

وی افزود: راه اندازی کلینیک‌های صنعتی در دانشگاه، با هدف شناسایی مشکلات حوزه تولید در صنایع خاص، برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی مشترک با صنایع با هدف شناسایی روش‌های عبور از موانع و زمینه سازی جهش تولید و طراحی الگوی تضمین متقابل با هدف رفع موانع فراروی تولید منبعث از تحریم‌ها، از جمله سایر برنامه‌های تدوین شده برای رسیدن به چشم انداز دانشگاه در تحقق جهش تولید خواهد بود.

رئیس دانشگاه علم و صنعت درخصوص برنامه‌های حمایتی این دانشگاه، اظهار داشت: حمایت ۱۰ میلیارد تومانی از تولیدات شرکتهای دانش بنیان داخل دانشگاه که پیش بینی تولید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان را داشته باشند، حمایت مالی از ایده‌های منجر به محصول و همچنین ادامه روند حمایت از شرکت تولید کننده شیلد و محافظ کرونا و ادامه حمایت از تولید محصول ام آی ام به میزان ۲ میلیارد تومان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ادامه تولید محصول دیسک کاتر، با هدف رفع موانع در حوزه تونل سازی در سال ۹۹، ادامه تولید محصول ورق سه لایه با تعهد ۲۰ میلیارد تومانی برای سال ۹۹، با هدف رفع نیاز صنایع مختلف به آن و تولید و عرضه سرنگ انسولین با هدف رفع موانع فراروی تولید در واحدهای خدماتی حوزه بهداشت، برخی دیگر از برنامه‌های ما در راستای شعار امسال است.

وی به طراحی برنامه‌ای بمنظور نهایی سازی بررسی‌ها و تأمین مالی برای تولید برخی محصولات مشابه با پیش بینی تأمین ۳۰ میلیارد تومانی در سال ۹۹ با هدف بهبود وضعیت تولید اشاره کرد و ادامه داد: در تلاش هستیم تا امسال، امکان تحریک تقاضا بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید را با تأسیس شرکتهای مشترک با هدف بهبود فضای تولید و خدمات در کشور فراهم سازیم.

وی درخصوص برنامه‌های تدوین شده برای مراکز رشد نیز گفت: عارضه یابی شرکتهای مستقر در مراکز رشد و حل مشکلات آنها در عرصه تولید و خدمات، تأمین سرمایه در گردش برای شرکت‌های مستقر در مرکز رشد با هدف بهبود فضای تولید و عرضه خدمات توسط آنها و تفکیک فعالیت شرکتهای دانش بنیان از شرکتهای مرکز رشد و اجاره ساختمان برای آنها از جمله برنامه‌های اصلی ما در این حوزه به شمار می‌رود.

ذاکری درباره برنامه‌های مورد نظر دانشگاه علم و صنعت در حوزه مالی نیز اظهار داشت: تقویت بنیه مالی صندوق از طریق جذب حمایت‌های دانشگاه، صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف افزایش ظرفیت‌های پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه در حوزه تولید و همچنین افزایش سرمایه صندوق از طریق جذب و پذیرش سرمایه گذار و شرکای چهارم و پنجم با هدف افزایش ظرفیت‌های پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه در حوزه تولید، برنامه‌های اصلی ما در این بخش خواهد بود.

رئیس دانشگاه علم و صنعت، تجدید بنای ساختمان مرکز رشد را به منظور زمینه سازی برای ایجاد شرکتهای بیشتر در سالهای آتی، برنامه مهم دانشگاه در حوزه عمرانی برشمرد و گفت: علاوه بر برنامه‌های مورد اشاره، برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران صنایع تولیدی، برگزاری بازدیدهای تخصصی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از صنایع تولیدی، ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع تولیدی و بازنگری در سیستم کارآموزی با هدف شناسایی مشکلات تولید و برنامه ریزی برای حل آنها، دیگر برنامه‌های اساسی ما در راستای تحقق شعار «جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ خواهد بود.