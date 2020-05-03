به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در نهمین قسمت از مجموعه مناسبتی «مکث» که امشب ۱۴ اردیبهشت ساعت ١٩:٣٠ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، مسعود کرامتی میزبان زوج جوانی است که یک هفته مانده به مراسم ازدواج‌شان کشور دچار اپیدمی کرونا شد و آنها تصمیم گرفتند به جای برگزاری مراسم به صورت داوطلبانه در بیمارستان حضور یافته و به بیماران کرونایی خدمت کنند. این زوج شبی را که قرار بود در تالار عروسی حضور داشته باشند نیز در شیفت بیمارستان سپری کردند.

برنامه «مکث» ویژه ماه مبارک رمضان شبکه ۲ قبل از افطار با نگاه ویژه به کرونا سراغ قصه‌های اجتماعی می‌رود؛ قصه‌های آدم‌ها و موقعیت‌هایی که قبل و بعد از کرونا حال و روزشان عوض شده است. این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندانی نظیر گلاره عباسی، فرناز رهنما، پیام دهکردی، الهام پاوه‌نژاد، داریوش کاردان، چنگیز جلیلوند، گیتی خامنه، مریم سعادت، رضا رفیع و ... صاحبان داستان‌های اجتماعی مربوط به کرونا ضبط و پخش می‌شود.