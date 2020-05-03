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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

در برنامه «مکث» انجام می شود؛

گفتگو با زوج پرستاری که شب عروسی‌شان در کنار بیماران کرونایی گذشت

گفتگو با زوج پرستاری که شب عروسی‌شان در کنار بیماران کرونایی گذشت

در برنامه امشب «مکث» زوج پرستاری حاضر می شوند که شب عروسی شان را در کنار بیماران کرونایی سپری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در نهمین قسمت از مجموعه مناسبتی «مکث» که امشب ۱۴ اردیبهشت ساعت ١٩:٣٠ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، مسعود کرامتی میزبان زوج جوانی است که یک هفته مانده به مراسم ازدواج‌شان کشور دچار اپیدمی کرونا شد و آنها تصمیم گرفتند به جای برگزاری مراسم به صورت داوطلبانه در بیمارستان حضور یافته و به بیماران کرونایی خدمت کنند. این زوج شبی را که قرار بود در تالار عروسی حضور داشته باشند نیز در شیفت بیمارستان سپری کردند.

برنامه «مکث» ویژه ماه مبارک رمضان شبکه ۲ قبل از افطار با نگاه ویژه به کرونا سراغ قصه‌های اجتماعی می‌رود؛ قصه‌های آدم‌ها و موقعیت‌هایی که قبل و بعد از کرونا حال و روزشان عوض شده است. این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندانی نظیر  گلاره عباسی، فرناز رهنما، پیام دهکردی، الهام پاوه‌نژاد، داریوش کاردان، چنگیز جلیلوند، گیتی خامنه، مریم سعادت، رضا رفیع و ... صاحبان داستان‌های اجتماعی مربوط به کرونا ضبط و پخش می‌شود.

کد مطلب 4915601
آروین موذن زاده

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