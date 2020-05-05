  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

منبر مجازی-۱۱؛

نفس روزه دار تسبیح است/ ماهی که انسان را منزه و پاک می کند

نفس روزه دار تسبیح است/ ماهی که انسان را منزه و پاک می کند

آیت الله تحریری گفت: فضائل زیادی در مورد ماه رمضان ذکر شده که پیامبر و ائمه طاهرین (ع) در رابطه آن مطالب بسیار متنوعی را بیان کرده اند. رمضان انسان را منزه و پاک می‌کند.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرنگار مهر، صوت پیش رو جلسه اول از سخنرانی آیت الله تحریری در مورد ماه مبارک رمضان است که از لینک بالا می‌شنوید.

آیت الله تحریری در این فایل صوتی می‌گوید: «فضائل زیادی در مورد ماه رمضان ذکر شده که پیامبر و ائمه طاهرین (ع) در رابطه آن مطالب بسیار متنوعی را بیان کرده اند. پیامبر فرمود شب و روز رمضان بهترین شب‌ها و روزهای عالم است. امام صادق فرمود این ماه ماهی است که ارزاق در آن تقسیم می‌شود. رمضان انسان را منزه و پاک می‌کند. خدا ماه رمضان را برای مؤمنین مقرر فرموده چراکه خصوصیت این ماه این است که خدا بر امت منت می نهد.»

کد مطلب 4917545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها