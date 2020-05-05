نفس روزه دار تسبیح است/ ماهی که انسان را منزه و پاک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صوت پیش رو جلسه اول از سخنرانی آیت الله تحریری در مورد ماه مبارک رمضان است که از لینک بالا می‌شنوید.

آیت الله تحریری در این فایل صوتی می‌گوید: «فضائل زیادی در مورد ماه رمضان ذکر شده که پیامبر و ائمه طاهرین (ع) در رابطه آن مطالب بسیار متنوعی را بیان کرده اند. پیامبر فرمود شب و روز رمضان بهترین شب‌ها و روزهای عالم است. امام صادق فرمود این ماه ماهی است که ارزاق در آن تقسیم می‌شود. رمضان انسان را منزه و پاک می‌کند. خدا ماه رمضان را برای مؤمنین مقرر فرموده چراکه خصوصیت این ماه این است که خدا بر امت منت می نهد.»