سامانه شفافیت همچنان فعال است/ قهری در کار نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در نشست خبری مجازی شورای شهر تهران با بیان اینکه بخشی از کمیسیون برنامه و بودجه با سایر کمیسیون‌ها متفاوت است و به صورت فرابخشی هم در حوزه برنامه‌های درازمدت و هم در بودجه‌های سنواتی به صورت راهبردی مسائل داخلی و بیرونی و تعیین هدف و ترسیم نقشه راه اقدام می‌کند گفت: این کمیسیون علاوه بر تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای تنظیم برنامه‌های تدوین شده، مسائل مربوط به سازمان‌ها، موضوعات مالی و محاسباتی و نیروی انسانی که سبقه راهبردی دارد را نیز در بر می‌گیرد.

رسولی با بیان اینکه شهرداری تهران با توجه به چند صد وظیفه و چند مأموریت ناگزیر به همکاری و تعامل سازنده با همه ارکان نظام است، گفت: مدیریت جدید شهری به جنگ سرد میان دولت و شهرداری پایان داد و بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به شهرداری پرداخت شده است. با مجلس دهم هم همین‌گونه بود و جمع ۵۳ نفره‌ای متشکل از مجمع نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر برای راهبردی امور بهتر پایتخت همکاری نزدیکی داشتند.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: به عنوان یک عضو شورای شهر اعلام می‌کنم صرف نظر از هرگونه تمایلات و گرایش‌های سیاسی آماده همکاری با نمایندگان منتخب تهران در مجلس یازدهم هستیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره به روز نشدن سامانه شفافیت گفت: کمیته شفافیت فعال است، او در مجموعه ما در جهت اهداف کمیسیون مؤثر بوده و است قهری در جریان نبوده سامانه شفافیت کار خود را انجام می‌دهد. نه بسته شدن بحث شفافیت است و نه قهر خانم آروین.

او در پاسخ به پرسشی مبنی برای جبران کسری بودجه شهرداری تهران، توضیح داد: با توجه به بودجه ۱۳۹۹ شهرداری، این نهاد در صورتی که هر ماه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند بودجه محقق می‌شود، اما متأثر از بحران کرونا و رکود اقتصادی که همه شهرداری‌های کشور از دامنه این آثار مخرب در امان نیست، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ باید هفت هزار ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب و هزینه کنیم. برآورد شده که حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با بیان اینکه حاصل تعامل بین شورا و شهرداری بسته محرک اقتصادی بود، توضیح داد: درست است که از سایر دستگاه‌ها و قوای سه گانه کمک می‌طلبیم اما فکر می‌کنیم با این نقشه راه بتوان از بحران با عوارض کمتری عبور کرد.

این عضو شورای شهر تهران، درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران گفت: ضوابط نهایی و تصویب شده و بعد از گذشت چندسال ایجاد و ادغام هر واحد سازمانی در سطوح میانی و پایه منوط به ضوابطی است که شورای شهر تدوین کرده و به معاون امور استخدامی رئیس جمهوری ارائه شده است.

رسولی همچنین از حذف یک معاونت و ادغام دو معاونت با اصلاح ساختار شهرداری خبر داد و درباره سرپرست بودن یکی از معاونان شهردار توضیح داد: شهردار راسا اجازه ندارد تغییرات اساسی در شهر ایجاد کند، بنابراین سرپرستی باید ادامه داشته باشد فکر می‌کنم تا ۲۰ روز آینده این لایحه بررسی شود. اصلاح ساختار به معنای حذف کارکنان شهرداری نیست. البته دراین رابطه نباید شتابزده عمل کرد.

او بسته محرک اقتصادی را ترکیبی از بسته طراحی شده اعضای شورا و لایحه پیشنهادی شهرداری عنوان کرد و افزود: این بسته سه بخش را در برمی‌گیرد نخست الزام شهردار برای ارائه کمک‌های مومنانه به اقشار ضعیف شهر، بخش دوم مربوط به روابط مناسبات این نهاد با مودیان است که به شهرداری بدهی دارند و بخش سوم مربوط به حوزه معماری و شهرسازی و مجوزهایی بر اساس قانونی و طرح تفصیلی به شهردار است.

رسولی در پاسخ به پرسشی درباره بدهی دولت به شهرداری گفت: بدهی دولت به شهرداری ۷۰ هزار میلیارد تومان نیست، درواقع ردیف‌هایی که دولت بر اساس به شهرداری بدهی دارد در اسناد قانونی بالا دستی احصا شده است مانند بدهی سنواتی یا در کمک به تجهیز زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل عمومی و تأمین ارز مورد نیاز برای این حوزه. البته در سال اول آغاز به کار دولت، مقرر شد سازمان حسابرسی کشور تمامی این موارد را بررسی کند، به طوری که بیش از پنج هزار میلیارد تومان تا پایان سال به روش‌های مختلف مانند تهاتر و اوراق دریافت شد و این روند همچنان ادامه دارد.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بحران کرونا سیب کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای شهرداری شد، اضافه کرد: حالا که دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای بنگاه‌ها و افرادی که کار خود را از دادند، اختصاص داده است، انتظار توقع مدیریت شهری هم این است که برای کمک به بیش از ۱۳۰ هزار نفر مزدبگیر دارد که تا به امروز هیچیک تعدیل نشدند، سهمی اختصاص داده شود.

خزانه‌دار شورای شهر تهران، با ارائه گزارشی از عملکرد بودجه‌ای شهرداری تهران گفت: در شهریور سال ۱۳۹۶ بر اساس سند تحویل و تحول ۲۴ درصد درآمدها پایدار بود و ۷۶ درصد از جنس درآمدهای ناپایدار بود اما بر اساس آخرین گزارش از عملکرد بودجه یا شهرداری این سهم ۲۴ درصد به ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

رسولی این را هم گفت که؛ بر خلاف دوره قبلی که در سال آخر ۱۳ هزار نیرو استخدام کردند؛ اما در این دوره نه فقط این مشی را ادامه ندادیم بلکه بیش از ۶ هزار نفر با روش‌هایی بدون اینکه ظلمی در حق کسی وارد شود، کاهش دادیم.