افزایش۱۵درصدی هزینه ثبت نام درمدارس شاهد درصورت تامین اعتبار دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ با حضور حجت‌الاسلام محمدحسن کاویانی‌راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، علیرضا کاظمی معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش و محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد در دفتر معاونت پرورشی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

حجت‌الاسلام کاویانی راد در این نشست ضمن تبریک روز معلم بر زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهید مطهری و معرفی آثار این شهید بزرگوار با شیوه‌های نوین به نسل چهارم انقلاب تأکید کرد و افزود: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس و دانشگاه‌ها از طریق آثار بی‌بدیل شهید مطهری نیاز امروز جوانان است و باید انجام شود.

وی همچنین در خصوص لزوم رعایت مصوبات جلسات ستاد شاهد و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه مطالبی را بیان کرد.

علیرضا کاظمی نیز در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد شهید مطهری و هفته معلم گزارشی از تشکیل کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پس از ابلاغ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و با دستور وزیر آموزش و پرورش ارائه کرد.

وی همچنین بر پیگیری فعالیت‌های توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در قالب ساختار کمیته ترویج در وزارت آموزش تأکید کرد.

محمدعلی فقیه نیز در خصوص برگزاری چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار به‌صورت مجازی با توجه به شرایط خاص کشور و به دلیل شیوع ویروس کرونا نکاتی را بیان کرد.

در پایان این جلسه مصوب شد شاخص‌های پیشنهادی برای تغییر در دستورالعمل مدارس شاهد مجدداً بازنگری و با قوانین بالادستی تطبیق داده شود و با توجه به تورم و افزایش مشکلات مالی مدارس شاهد، هزینه ثبت‌نام حداکثر تا ۱۵ درصد و مشروط به تأمین اعتبار توسط دولت افزایش یابد.