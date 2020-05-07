ثبت ۱۴۸۵ مورد جدید کرونا در کشور/۸۲۷۴۴ بیمار بهبود یافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور، بعد از ظهر پنج شنبه در ارتباط تصویری، با اشاره به ۱۴۸۵ مورد جدید ابتلاء ظرف شبانه روز گذشته، تعداد مبتلایان را ۱۰۳۱۳۰ نفر اعلام کرد.
وی افزود: تاکنون ۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در کشور، بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدهاند.
سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد فوتیها را در شبانه روز گذشته ۶۸ مورد اعلام کرد و گفت: تاکنون ۶۴۸۶ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور داشتهایم.
جهانپور افزود: تاکنون ۵۴۴ هزار و ۷۰۲ مورد تست تشخیصی کرونا در آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.
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