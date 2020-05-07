۸۷ درصد کاربران از سرعت اینترنت ناراضی اند

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات باردیگر با انتشار یک نظرسنجی در سایت خود، وضعیت رضایت کاربران از دریافت سرویس اینترنت را جویا شد.

این نظرسنجی از حدود ۴ روز گذشته در سایت وزارت ارتباطات منتشر شده و کاربران باید به این سوال که «آیا از افزایش سرعت اینترنت در ایام قرنطینه راضی هستند؟» با دو جواب بله و یا خیر پاسخ دهند.

نتایج به دست آمده از این نظرسنجی تاکنون نشان می دهد که ۸۷.۳ درصد کاربران با انتخاب گزینه «خیر» نارضایتی خود را از سرعت اینترنت اعلام کرده اند و تنها ۱۲.۷ درصد کاربران نسبت به این سرویس ابراز رضایت داشته اند.

این نظرسنجی در حالی اعلام می شود که اواخر فروردین ماه نیز وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ، اقدام به انتشار نظرسنجی درباره وضعیت اینترنت کرد که در آن نظرسنجی نیز ۶۸درصد پاسخ دهندگان اعلام کردند که درگیر افت سرعت اینترنت هستند.

نتایج این نظرسنجی ها از آن جهت دارای اهمیت است که موضوع افت کیفیت اینترنت از اسفندماه تاکنون و پس از شیوع بحران کرونا و خانه نشینی کاربران، بارها مطرح شده است.

کاربران اینترنت به دفعات در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات و سایر مسئولان موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی و اینترنت موبایل را اعلام کرده‌اند و حتی وضعیت وخیم سرویس اینترنت خانگی، باعث برنامه‌ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت شده است.

وزیر ارتباطات اما دلیل کندی سرعت اینترنت و افت کیفیت آن را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز عنوان می کند که هم اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد.

اما بسیاری کارشناسان به سیاست وزارت ارتباطات در خصوص توسعه اینترنت خانگی انتقاد دارند و معتقدند که وزارت ارتباطات به جای آنکه برای در اختیار گرفتن باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در جهت توسعه شبکه موبایل از صدا و سیما تلاش کند، بهتر آن است که شبکه اینترنت خانگی را توسعه دهد تا مردم از شبکه باکیفیت و ارزان تر وای‌فای خانگی استفاده کنند.

نتیجه نظرسنجی فروردین ماه وزیر ارتباطات نیز شاهدی بر این ادعا است که کاربران تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت خانگی با کیفیت دارند و در صورتی که اینترنت خانگی در منزلشان دایر شود آن را به ۴G ترجیح می‌دهند.

در همین حال ۷۵ درصد کاربران، قیمت اینترنت خانگی و ۲۵ درصد قیمت اینترنت موبایل را برای برقراری اتصال مناسب دانسته اند.