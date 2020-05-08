صلوات یک دعای مستجاب شده است/محشور شدن با پیامبر و اهل بیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد پویا مفرد و حسین میرعماد دو تن از کارشناسان مذهبی با حضور در ویژه برنامه «جرعه ای از ماه» درباره اهمیت صلوات در استجابت دعا گفتگو کردند.



حجت الاسلام پویا مفرد در این برنامه با اشاره به نقش موثر صلوات در استجابت دعا گفت: خود صلوات یک دعای مستجاب شده است چراکه خدا در قرآن به همراه ملائکه بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) صلوات می فرستد.وقتی صلوات به عنوان یک دعای مستجاب، به دعای ما ضمیمه شود خدا هم به برکت دعای صلوات، دعای دیگر ما را مستجاب می‌کند مانند امام سجاد (علیه السلام) که در ابتدا و انتهای دعاهای خود در کتاب «صحیفه سجادیه» صلوات می‌فرستند. در روایات توصیه شده که در ابتدا و انتهای دعاهای خود صلوات بفرستیم و حاجات خود را در میان دو صلوات از خدا طلب کنیم، البته بعضی از دعاها هم مانند صلوات شعبانیه و صلوات بر حجج طاهره (علیهم السلام) صلوات محور هستند که در روایات به خواندن آن توصیه شده ایم. به توصیه امام صادق (ع) هر کسی که می خواهد پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) را خوشحال کند می تواند دعای «صلوات در روز عرفه» را بخواند.



در ادامه این ویژه برنامه رادیو گفت‌وگو، حجت الاسلام میرعماد گفت: یکی از بهترین ذکرها و دعاها صلوات بر محمد و آل محمد (ع) است.یکی از خاصیت های مهم صلوات فرستادن دستگیری پیامبر (ص) از افرادی که است که هر روز و هر شب دل و جانشان را با این ذکر نورانی می کنند.



این کارشناس مذهبی با اشاره به متن این حدیث گفت: پیامبر (ص) می فرمایند: «شفاعت از گناهکارانی که صبح و شب بر محمد و آل محمد (ع) صلوات می فرستند بر من واجب است و نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسانی اند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات می فرستند.»



حجت الاسلام میرعماد گفت: کسانی که بر ذکر صلوات مداومت دارند در روز قیامت با وجود مقدس پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) محشور می شوند. یکی دیگر از برکات مهم ذکر صلوات این است که انسان به مقام دوستی خدا انتخاب می شود، امام هادی (علیه السلام) می فرمایند:» حضرت ابراهیم چون فراوان بر محمد و آل محمد (ع) صلوات می فرستاد به مقام خلیل الله (دوست خدا) رسید.» امام رضا (علیه السلام) هم در روایتی می فرمایند: «کسی که وسیله ای برای کفاره گناهانش ندارد بر محمد و آل محمد (ع) صلوات بفرستد که کثرت صلوات، گناهان را منهدم می‌کند.»



حجت الاسلام میرعماد به یکی از معجزات صلوات اشاره کرد و گفت: نقل شده که فردی از اولاد دار نشدن خود به محضر یکی از علما شکایت می کرد تا اینکه آن عالم او را به یک ختم صلوات و نذر گوسفند برای حضرت ابوالفضل (علیه السلام) سفارش کرد، این فرد طبق توصیه عالم رفتار کرد و خدا هم به برکت ذکر صلوات دختری به او عطا فرمود. امام صادق (ع) در حدیثی می فرمایند: اگر می خواهی قبل از مردن، مهدی ما را با معرفت زیارت کنی صلوات را با "و عجّل فرجهم" بفرست. علامه امینی هم می‌فرمودند: کسی که صلوات را با "و عجل فرجهم" بفرستد او را در ثواب نوشتن کتاب الغدیر شریک می کنم.