همایش آنلاین «آشنایی با استراتژی بازاریابی دیجیتال» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، بازاریابی به روش‌های سنتی جای خود را به شیوه‌های مدرن تری همچون بازاریابی دیجیتال داده است. از این رو مدیران و نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان دعوت شدند تا در همایش آنلاین «آشنایی با استراتژی بازاریابی دیجیتال» به تقویت بنیه علمی و تجاری خود بپردازند.

مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری، سلسله گردهمایی‌های حقیقی و مجازی را برگزار کرده است، که هدف محوری آن رونق بازاریابی و اصول علمی مرتبط با آن در میان شرکت‌های دانش بنیان است.

آخرین مورد از این نشست‌های مشاوره و هم اندیشی، منسجم و هدفمند در قالب وبینار آشنایی با استراتژی بازاریابی دیجیتال برگزار شد. در هر کدام از این نشست‌ها که با هدف ارتقایی آگاهی و دانش مدعوین و مدیران شرکت‌های دانش بنیان برگزار می‌شود، کارشناسان و خبرگان آن حوزه دعوت می‌شوند.

شناسایی فضای که مخاطبین اصلی شرکت دانش بنیان در آن حضور دارند از جمله مسائلی بود که در این وبینار بر آن تاکید شد. این نکته باید محرز شود که این مخاطبین بیشتر به چه شبکه اجتماعی علاقه دارند.

شرکت‌های دانش بنیان باید بدانند که دغدغه‌های مشتریان آنها شامل چه مواردی می‌شود تا بر اساس آن سیاست‌های خود را در این حوزه تبیین کند.

شرکت‌های دانش بنیان باید توجه داشته باشند که مشتریان آنها بیش از آنکه به دنبال این باشند که آنها چه محصولی تولید می‌کنند، به دنبال این هستند که بدانند این محصولات چه مزیت‌های دارند.

جهت استفاده علاقه مندان و مدیران و فعالان شرکت‌های دانش بنیان و فناور، فایل ویدیویی این نشست مجازی، هفته آینده از طریق وبسایت daneshbonyan.ir در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.