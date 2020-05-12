برنامه های شب های قدر درزنجان بارعایت فاصله اجتماعی برگزار می شود

حجت الاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیمات گرفته شده برای بازگشایی مساجد، گفت: مقرر شد تنها برای سه شب احیا تعداد معدودی از مساجد در شهر زنجان وهمین طوردر شهرستانها با راهنمایی ائمه جمعه و مسئولین بهداشت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی شود.

وی اظهار کرد: قرار شد در مساجد و مراکزی که شرایط لازم برای برنامه‌های شب قدر دارند، با اولویت در فضای باز با رعایت فاصله‌ی اجتماعی مراسم شب قدر برگزار شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: مدت زمان برگزاری مراسم حداکثر دو ساعت از ۱۱ شب تا ۱ بامداد خواهد بود و از حضور کودکان وسالمندان وکسانی که بیماری زمینه‌ای دارند جلوگیری خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: افراد شرکت کننده باید از وسایل شخصی مثل مهر، سجاده کتاب دعا، قران وچادر نماز استفاده کنند و از هرگونه پذیرایی و توزیع نذورات جداً خود داری شود.

وی ابراز کرد: از همه مردم خدا جو درخواست می‌شود نهایت همکاری با مسئولین مسجد از جمله، امام جماعت، هیأت امنا وپایگاه بسیج برای ایجاد نظم بیشتر داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، تاکید کرد: با توجه به وضعیت قرمز شهرستان زنجان و وضعیت زرد در سایر شهرستانهای استان توصیه می‌شود شهروندان در خانه بمانند.