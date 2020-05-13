آتش سوزی گسترده در مراتع لامرد/ حریق مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لامرد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آتش سوزی که عصر دیروز سه شنبه در روستای گِرِن از توابع بخش اشکنان شهرستان لامرد روی داده بود، با وزش باد وسعت یافت که مأموران آتش‌نشانی کارخانه سیمان لامرد سریعاً خود را برای مهار این آتش سوزی به منطقه رساندند.

مرتضی نکوگو گفت: پس از چندین ساعت تلاش، این آتش سوزی مهار شد، اما دقایقی بعد آتش دوباره زبانه کشید.

وی تصریح کرد: این آتش سوزی در حدفاصل (آبگرم و کارخانه سیمان لامرد به دلیل نا مشخصی رخ داد که چندین هکتار از مراتع که طعمه حریق شده بود، دقایقی قبل مهار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لامرد خاطرنشان کرد: مهار گسترده آتش سوزی توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان لامرد به مراه ماشین آتش نشانی و لودر و چندین تن از نیروهای آتش نشان و حراست سیمان لامرد انجام شد.

او افزود: این آتش سوزی هیچ تلفات جانی نداشته است.