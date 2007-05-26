به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعزت الله ضرغامی با بیان این مطلب در پنجمین همایش سراسری تبیین افق رسانه ملی گفت: "ستاد انتخابات مجلس هشتم در صدا و سیما از امروز رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند. سیاست بیطرفی رسانه ملی در انتخابات رویکردی پایدار و دائمی است و وظیفه صدا و سیما اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و تبیین مسائل انتخابات با حفظ موضع بیطرفی است."

وی در جمع مدیران و معاونان صدا و سیما با اشاره به نتایج مثبت این رویکرد رسانه ملی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: "دست اندرکاران رسانه ملی نباید اجازه دهند برخی مانع‌ تراشی ها و تخریب‌ها موجب خارج شدن این رسانه از مسیر عدالت شود."

رئیس سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران این رسانه حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای دولت و کمک به اجرای آن را از دیگر رویکردهای جدی رسانه ملی برشمرد و گفت: "در شرایطی که تضعیف دولت در راس برنامه‌های جنگ روانی دشمنان قرار داد، رسانه ملی موظف است با بکارگیری تمام توان خود برای تبیین برنامه‌ها و تشریح موفقیت‌های دولت در عرصه‌های مختلف زمینه تحقق اهداف کلان کشور را فراهم کند."

ضرغامی خاطرنشان کرد: "در کنار مسئولیت مهم طرح مشکلات و مطالبات و پرداختن به برخی اشتباهات احتمالی در عملکرد دولتمردان نیز جزئی از وظیفه رسانه ملی است. صدا و سیما در این زمینه بدون خط قرمز و از موضع تعهد به وظایف خود عمل خواهد کرد."

رئیس سازمان صدا و سیما از تدوین سیاست‌های کلی و راهکارهای اجرایی سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خبر داد و گفت: "این مجموعه به حوزه‌های مختلف ابلاغ شده و مدیران و دست اندرکاران رسانه ملی باید بر اساس محورهای آن تلاش خود را برای تقویت مظاهر وحدت و انسجام در این رسانه به کار گیرند."

وی آداب و سنن محلی و خرده فرهنگ های بومی، پیشینه مشترک تمدنی، زبان فارسی، مشترکات دینی و مذهبی و باور مشترک در عرصه حاکمیت ملی را از جمله محورهای مورد توجه در این برنامه مدون برشمرد و گفت: "مصادیق و راهکارهای اجرایی و همچنین ملاحظات در حوزه هر یک از این محورها نیز احصاء و تدوین شده است."

مهندس ضرغامی با اشاره به برخی دیگر از سیاست‌های کلان و رویکردهای جدید رسانه ملی، گفتگومحوری را از جمله این رویکردها برشمرد و گفت: "برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون باید تلاش کنند پیام‌های محوری و اساسی را در قالب‌های جدید و متنوع بر اساس نیاز و سلیقه مخاطبان عرضه کند."

وی سرگرمی را نیاز اساسی شمار زیادی از مخاطبان رسانه ملی برشمرد و گفت: "پاسخ دادن به این نیاز وظیفه صدا و سیما است، اما نباید از انتقال پیام‌های جدی اجتماعی، فرهنگی و دینی در حاشیه برنامه‌های پرمخاطب سرگرم کننده غفلت شود."

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان از گفتگوهای زنده شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، این برنامه‌ها را در برقراری ارتباط و انتقال پیام به مخاطب موفق ارزیابی کرد و گفت: "رویکرد "گفتگومحوری" باید با قوت بیشتر در رسانه ملی پیگیری شود."

ضرغامی تحول در محتوا و ساختار را از دیگر اهداف صدا و سیما برشمرد و خاطرنشان کرد: "برنامه‌سازان و مدیران این رسانه باید دنبال شیوه‌های تاثیرگذار و جدید برای انتقال پیام باشند. ورود به عرصه‌های جدید ممکن است با آسیب‌ها و انتقادهایی همراه شود. پاسخ گفتن به تمام نقدها ضرورتی ندارد، اما باید آسیب‌ها را شناخت و نقاط ضعف را به تدریج اصلاح کرد."

وی در بخش دیگری از سخنان خود در همایش سراسری مدیران این سازمان برخی نقاط ضعف و قدرت در عملکرد دست‌اندرکاران این رسانه را تشریح و راهکارهایی را برای انسجام و تحرک بیشتر در مسیر تحقق افق ده ساله رسانه ملی ارائه کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما حرکت جمعی دست‌اندرکاران رسانه ملی را در چارچوب افق 10 ساله این رسانه مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: "تمامی اهداف و اولویت‌های سازمانی در حال منطبق شدن با رویکردهای کلان افق رسانه ملی است."