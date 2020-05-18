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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۱۸

«ترامپ برزیل» در آستانه سقوط؛

حزب کارگر برزیل بدنبال استیضاح بولسونارو است

حزب کارگر برزیل بدنبال استیضاح بولسونارو است

حزب کارگر برزیل به دلیل وضعیت موجود در این کشور بخصوص پیامدهای ناشی از شیوع کرونا، بدنبال استیضاح «ژایر بولسونارو» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مونینگ استار، حزب کارگر برزیل به دنبال آغاز فرآیند استیضاح «ژایر بولسونارو» رئیس‌جمهوری راست‌گرای این کشور به دلیل سوءمدیریت در مواجهه با بحران کرونا است.

قرار است حزب کارگر درخواست رسمی خود را برای آغاز فرآیند استیضاح «ژایر بولسونارو» به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کند.

علاوه بر حزب کارگر، احزاب دیگر برزیل از جمله جنبش سوسیالیسم، برخی سازمان‌های مدنی و شماری از نهادهای حقوقی از این طرح استیضاح حمایت کرده‌اند.

در همین حال «گلیسی هافمن» رئیس حزب کارگران برزیل در نشستی اعلام کرد: با دولت کنونی در برزیل هیچ کاری از پیش نمی‌رود. بولسونارو در حل بحران کرونا در برزیل ناتوان بوده و صلاحیت اداره این کشور را ندارد.

در همین رابطه روز گذشته اعلام شد آمار وزارت بهداشت برزیل نشان می‌دهد که شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در این کشور از شمار مبتلایان در کشورهای ایتالیا و اسپانیا بیشتر شده است.

بر اساس این آمار، هم اکنون برزیل چهارمین کشور در جهان به لحاظ تعداد مبتلایان به ویروس کرونا است.

کد مطلب 4928544

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