به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، گزارش کشته شدن خرس توسط دامداران فومنی صحت ندارد.

در این گزارش آمده است در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر کشته شدن یک رأس گاو توسط خرس در ارتفاعات جنگلی لاسبره میشگه آلیان فومن و اخبار ضد و نقیض مبنی بر کشته شدن خرس توسط دامداران منطقه، محمدرضا روشنی رئیس اداره حفاظت محیط زیست فومن به همراه نیروهای یگان حفاظت شهرستان به منظور بررسی صحت و سقم موضوع عازم منطقه مورد نظر شد.

روشنی به دلیل صعب العبور بودن منطقه و عدم امکان عبور خودرو، برای رسیدن به محل مورد نظر سوار بر موتور سیکلت یکی از اهالی شده که متأسفانه در مسیر برگشت دچار سانحه شده و به دلیل سقوط از ارتفاع از ناحیه پا و کمر آسیب دیده است. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت عمومی ایشان پایدار و رو به بهبودی است.

همچنین لازم به ذکر است؛ خبر حمله خرس به یک رأس گاو صحت داشته و گزارش آن ثبت شده اما در مشاهدات و بررسی‌های محسوس و نامحسوس میدانی مشخص شد کشته شدن خرس توسط دامداران منطقه صحت نداشته و گزارش واصله کذب است.