به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، علی ملکپور اظهار داشت: خیر و احسان از مفاهیم ارزشمند اخلاقی و مضامین والای تربیتی است که آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان ایفا میکند.
وی بابیان اینکه توزیع عادلانه امکانات به ویژه امکانات مردمی یکی از مهمترین دغدغههای نهادهای خدمترسان است، افزود: دستیابی به این مهم نیازمند ایجاد سامانهای منسجم، یکپارچه و ملی است.
مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: سامانه سخا، بزرگترین سامانه خیر و احسان در کشور است که علاوه بر مشخص نمودن نیازمندان واقعی، همزمان زمینه ارتباط مؤثر با از جمله تمامی نیکوکاران، مؤسسات خیریه، سازمانها و مراکز نیکوکاری را فراهم میکند
ملک پور با اشاره به قابلیتهای این سامانه الکترونیکی بیان کرد: ثبت اطلاعات نیازمندان، ثبت کمکهای مؤمنانه نیکوکاران، مؤسسات خیریه، نهادها، اماکن مذهبی، هیأتها و سازمانها و برقراری ارتباط مؤثر با آنها، تجمیع سازمانیافته تمامی کمکهای نیکوکاران و امکان انتخاب استان و شهرستان برای مساعدت و همچنین مساعدت برحسب نیت نیکوکاران از جمله قابلیتهای بزرگترین سامانه خیر و احسان در کشور است.
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