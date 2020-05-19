به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، علی ملکپور اظهار داشت: خیر و احسان از مفاهیم ارزشمند اخلاقی و مضامین والای تربیتی است که آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان ایفا می‌کند.

وی بابیان اینکه توزیع عادلانه امکانات به ویژه امکانات مردمی یکی از مهمترین دغدغه‌های نهادهای خدمت‌رسان است، افزود: دست‌یابی به این مهم نیازمند ایجاد سامانه‌ای منسجم، یکپارچه و ملی است.

مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: سامانه سخا، بزرگترین سامانه خیر و احسان در کشور است که علاوه بر مشخص نمودن نیازمندان واقعی، همزمان زمینه ارتباط مؤثر با از جمله تمامی نیکوکاران، مؤسسات خیریه، سازمان‌ها و مراکز نیکوکاری را فراهم می‌کند

ملک پور با اشاره به قابلیت‌های این سامانه الکترونیکی بیان کرد: ثبت اطلاعات نیازمندان، ثبت کمک‌های مؤمنانه نیکوکاران، مؤسسات خیریه، نهادها، اماکن مذهبی، هیأت‌ها و سازمان‌ها و برقراری ارتباط مؤثر با آنها، تجمیع سازمان‌یافته تمامی کمک‌های نیکوکاران و امکان انتخاب استان و شهرستان برای مساعدت و همچنین مساعدت برحسب نیت نیکوکاران از جمله قابلیت‌های بزرگترین سامانه خیر و احسان در کشور است.