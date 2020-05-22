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۲ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۲۱

تشکیل جلسه هیات مدیره شاهین/ احتمال برپایی اردو در بروجن

تشکیل جلسه هیات مدیره شاهین/ احتمال برپایی اردو در بروجن

تیم فوتبال شاهین بوشهر برای آماده سازی بیشتر اردویی را در شهر بروجن برپا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز مجدد تمرینات تیم های لیگ برتری فوتبال و به دنبال آن شروع مسابقات لیگ، باشگاه ها ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی شده اند که این امر هزینه هایی را بر روی دوش آنها قرار داده است.

هیات مدیره باشگاه شاهین برای بررسی شرایط مالی این باشگاه و هزینه هایی که مقابله با کرونا برای آنها در پی دارد، ظهر فردا شنبه جلسه ای را تشکیل می دهد.

همچنین بازیکنان و اعضای تیم شاهین روز گذشته تست کرونا دادند و از امروز کارشان را در سالن بدنسازی آغاز کردند. شاهینی ها احتمالا برای برپایی اردوی دو هفته ای به زودی عازم شهر بروجن می‌شوند.

کد مطلب 4932251

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