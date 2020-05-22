تشکیل جلسه هیات مدیره شاهین/ احتمال برپایی اردو در بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز مجدد تمرینات تیم های لیگ برتری فوتبال و به دنبال آن شروع مسابقات لیگ، باشگاه ها ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی شده اند که این امر هزینه هایی را بر روی دوش آنها قرار داده است.

هیات مدیره باشگاه شاهین برای بررسی شرایط مالی این باشگاه و هزینه هایی که مقابله با کرونا برای آنها در پی دارد، ظهر فردا شنبه جلسه ای را تشکیل می دهد.

همچنین بازیکنان و اعضای تیم شاهین روز گذشته تست کرونا دادند و از امروز کارشان را در سالن بدنسازی آغاز کردند. شاهینی ها احتمالا برای برپایی اردوی دو هفته ای به زودی عازم شهر بروجن می‌شوند.