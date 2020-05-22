به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکههای آموزش و چهار در روز شنبه سوم خردادماه ۱۳۹۹ پخش میشود به شرح زیر است:
شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:
ساعت ٧:۴۵ تا ٨: ٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه
ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩
برنامه دوره ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه دوم:
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢تمام رشتهها
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس فیزیک٣پایه١٢ علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس ریاضی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
شبکه ۴
رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفهای و کاردانش:
ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نصب تجهیزات و سخت افزار رایانه و شبکه - پایه ۱۲- رشته نرم افزار و رایانه- شاخه فنی حرفهای.
ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس ریاضی ۲ - پایه ۱۱- پودمان ۵ - درس مشترک - شاخههای فنی حرفهای و کاردانش.
ساعت ٧:۵٠ تا ٨: ١٠ استاندارد نقاشی - تکنیک طراحی با رنگ و روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش.
ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی - پایه ۱۲- رشته حسابداری - شاخه فنی حرفهای.
ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شناخت مواد - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی معماری _ شاخه فنی حرفهای.
ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی تخصصی- مبحث پاورمیل- پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی و حرفهای.
ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰ درس اصول عقاید ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس جغرافیا ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس اصول عقاید ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی
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