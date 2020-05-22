به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه سوم خردادماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨: ٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢تمام رشته‌ها

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس فیزیک٣پایه١٢ علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس ریاضی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نصب تجهیزات و سخت افزار رایانه و شبکه - پایه ۱۲- رشته نرم افزار و رایانه- شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس ریاضی ۲ - پایه ۱۱- پودمان ۵ - درس مشترک - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٧:۵٠ تا ٨: ١٠ استاندارد نقاشی - تکنیک طراحی با رنگ و روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش.

ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی - پایه ۱۲- رشته حسابداری - شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شناخت مواد - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی معماری _ شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی تخصصی- مبحث پاورمیل- پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰ درس اصول عقاید ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس جغرافیا ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس اصول عقاید ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی