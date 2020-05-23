یک واحد صنعتی پرورش مرغ تخمگذار در رامهرمز افتتاح می شود

عبدالامیر نیرومند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از افتتاح اولین طرح بزرگ دامپروری در اردیبهشت‌ماه امسال در زمینه پرورش صنعتی و توأم ۵۰۰ رأس گاومیش و پرورش ماهی برای اولین بار در کشور، دومین طرح کلان استان در زمینه مرغ تخم‌گذار صنعتی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح صنعتی مقارن با عید فطر با ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه در شهرستان رامهرمز و با اشتغال‌زایی ۳۰ نفر به طور مستقیم و ۱۵۰ نفر غیرمستقیم به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه این امر موجب بالا رفتن تولید تخم‌مرغ به میزان دو هزار و ۶۰۰ تن در سال می‌شود، گفت: این طرح در زمینی به مساحت دو هکتار و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده ۳۲۰ میلیارد ریال به صورت تمام مکانیزه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: ظرفیت فعال تولید تخم‌مرغ در استان در حال حاضر بالغ‌بر هشت هزار تن در سال است که با راه‌اندازی این واحد، ۳۲ درصد به تولید تخم‌مرغ صنعتی استان اضافه می‌شود و امید است با توجه به پروژه‌های در دست اجرا در آینده نزدیک نیز شاهد افتتاح چندین واحد بزرگ دامپروری در نقاط مختلف استان باشیم.