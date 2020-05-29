لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ادارات و مراکز پر تجمع تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص بازگشت به کار کارمندان وجود دارد مراکز پرتجمع مثل نمازخانهها و رستورانها است که باید تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود که شانس ابتلاء به حداقل برسد.
زالی بیان داشت: کارشناسان بهداشت در این خصوص در مجموعه بهداشت حرفهای و هم دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران بر اساس شیوه نامههای اجرایی بازدیدهایی را انجام خواهند داد.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت: در آستانه تغییر الگوهای اداری درخواست ما از همه کارمندان این است که با توجه به اینکه هنوز شرایط به نقطه مطلوب نرسیده است و هنوز موارد جدید مبتلا در بخشهای عادی و ویژه بستری وجود دارد هر گونه تغییر الگوی اداری و شهری تهران باید با نهایت رعایت استانداردهای فردی همراه باشد و سبب کمرنگ شدن شیوه نامهها نشود چرا که برخی مواقع این فکر وجود دارد که اوضاع عادی شده اما توصیه اکید ما این است که کماکان در شهر و استان تهران باید پروتکلها رعایت شود.
وی افزود: یکی از مراکز پرخطر در ادارات اماکن صرف غذا و نمازخانهها است که باید توجه لازم در این زمینه وجود داشته باشد.
زالی عنوان داشت: کسانی که دارای علائم تب، سرفه، تنگی نفس، دردهای عضلانی و آبریزش بینی و تغییر در الگوی تنفسی و احساس خستگی هستند حتماً به پزشک مراجعه کنند و اگر احساس کردند مظنون به بیماری میباشند چون در اپیدمی به سر می بریم تمام علائم را باید در غالب اپیدمی در نظر بگیریم و از مراجعه به مجموعه ادارات خودداری کرده و مسئولین ادارات نیز از ورود این افراد جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه در تهران طی ۲ ماه گذشته کسری از ۴۰ درصد بیماران کرونا مثبت که قطعی بودند تب داشتند بیان داشت: تب نشانهای از علامت بیماری در تهران نبوده و نباید این فکر وجود داشته باشد که چون تب ندارند مبتلا نیستند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت: نکته بعدی این است که افرادی که طی ۲ هفته اخیر با کسی که کرونا مثبت بوده در ارتباط بوده اند باید به مسئولین ادارات اطلاع دهند و افرادی که ثابت شود کرونا دارند نباید کتمان شود و فاصله گذاری اجتماعی باید در ادارات رعایت شود و پنجرهها باز باشد و تهویه مناسب باشد.
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