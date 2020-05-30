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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۷

در پیامی صورت گرفت؛

تبریک رئیس مجلس سنای پاکستان به «قالیباف»

تبریک رئیس مجلس سنای پاکستان به «قالیباف»

رئیس مجلس سنای پاکستان انتخاب «محمد باقر قالیباف» به ریاست مجلس شورای اسلامی ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد صادق سنجرانی» رئیس مجلس سنای پاکستان با صدور بیانیه‌ای از محمدباقر قالیباف به عنوان دوست دیرینه ملت پاکستان یاد کرد و انتخاب وی با رأی بالا و قاطع نمایندگان ملت ایران به ریاست مجلس شورای اسلامی ایران را تبریک گفت.

در بیانیه محمد صادق سنجرانی، ریاست مجلس سنای پاکستان از فعالیت‌های ارزنده و تجارب گرانقدر قالیباف در مناصب پیشین تجلیل و برای وی آرزوی موفقیت شده است.

رئیس مجلس سنای پاکستان در پیام خود آورده است: رئیس جدید مجلس شورای اسلامی، دوست دیرینه پاکستان بوده و از محبوبیت بالایی نزد ملت ایران برخوردار است و ما آقای دکتر قالیباف را دوست نزدیک خود می‌دانیم.

وی همچنین با تاکید بر گسترش بیش از پیش روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق صلح، ثبات و رفاه در منطقه ابراز امیدواری کرد که روابط برادرانه و نزدیک دو کشور در دوران ریاست قالیباف در مجلس شورای اسلامی بیش از گذشته تحکیم و توسعه خواهد یافت.

رئیس مجلس سنای پاکستان با اشاره به اهمیت همدلی و همکاری روسای مجالس دو کشور، خواستار توسعه مناسبات پارلمانی و تقویت تعاملات منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا شد و در پایان پیام خود آورده است: پاکستان بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد.

کد مطلب 4937114
زهرا علیدادی

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