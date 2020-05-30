ایالت «جورجیا» برای سرکوب اعتراضات به گارد ملی متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «برایان کمپ» فرماندار ایالت «جورجیا» آمریکا، با اعلام حالت فوق‌العاده در این ایالت، گارد ملی را برای مهار اعتراضات در شهر «آتلانتا» فراخواند.

گفتنی است آنچه مردم آتلانتا را به خیابان‌ها کشانده، موج سراسری اعتراضات به قتل مردی سیاهپوست به دست پلیس است که حدود ۴ روز پیش در شهر «مینیاپولیس» ایالت «مینه سوتا» رخ داد.

ادعا می‌شود احضار گارد ملی در واکنش به خشونت معترضان و غارت اموال عمومی انجام می‌شود.

جالب آنکه ترامپ نیز چندی پیش در یک پیام توئیتری، مردمی که از سیاست‌های نژادپرستانه دولت وی به خشم آمده بودند؛ غارتگر خطاب کرد و گفت که پاسخ آنها را با گلوله می‌دهد.

البته، وی بعدا لحن خود را ملایمتر کرد و مدعی همدردی با معترضان شد.