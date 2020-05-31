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۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۳

صرفنظر از سرنوشت ابراهیموویچ؛

پشت پرده انتقال سردار آزمون به باشگاه میلان چه کسی است؟

پشت پرده انتقال سردار آزمون به باشگاه میلان چه کسی است؟

یک سایت ایتالیایی برنامه باشگاه آث میلان برای جذب سردار آزمون را راهکار «ایوان گازدیس» مدیر اجرایی این تیم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، «گاتزتا دلو اسپورت» ایتالیا در خبری درباره سردار آزمون و احتمال حضورش در باشگاه آث میلان اعلام کرد آزمون یکی از گزینه های خط حمله این باشگاه است که ۲۵ میلیون هزینه دارد ولی مطرح ترین گزینه همچنان «لوکا یوویچ» است.

در بازار نقل و انتقالات تابستانی، آث میلان فارغ از اینکه چه آینده ای در انتظار زلاتان ابراهیموویچ است، دنبال تقویت خط حمله خود خواهد بود.

این سایت ایتالیایی نوشت: «میلان سردار آزمون مهاجم ۲۵ ساله زنیت (۱۰ گل در ۲۱ بازی) را زیر نظر گرفته است. این بازیکن ایرانی بخشی از پیشنهادات و راهکارهایی است که توسط گازدیس مدیر اجرایی میلان (جوان بودن بازیکن و حقوق در دسترس) ارائه شده است و برای جذب او مبلغ ۳۰ میلیون یورو تخمین زده می شود.

با این حال باشگاه زنیت می تواند با مبلغ ۲۵ میلیون یورو هم این بازیکن را بفروشد. اما یک مانع در این راه وجود دارد: رقابت ناپولی که قبلا مذاکراتی با آزمون انجام داده است.»

این سایت البته ادامه می دهد که «لوکا یوویچ» مهاجم تیم رئال مادرید همچنان داغترین و اصلی ترین گزینه برای اضافه شدن به خط حمله تیم میلان است.

کد مطلب 4938145

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