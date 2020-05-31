فروش نیم میلیون نسخه از کتاب جدید «بازی های گرسنگی» در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چاپ کتاب جدید سوزان کالینز از «بازیهای گرسنگی» که پیش درآمدی بر سهگانه مشهور «بازیهای گرسنگی» است و یک دهه پس از مجموعه اصلی منتشر شده، ظرف یک هفته به پایان رسید و اکنون باید یک دور دیگر زیر چاپ برود.
این کتاب ظرف یک هفته فروشی ۵۰۰ هزار نسخهای را در حالی تجربه کرد که بسیاری از کتابفروشیها در نقاط مختلف دنیا به دلیل شیوع کرونا تعطیل بودند و یا با سرویس محدودی کار میکردند.
اسکولاستیک ناشر این کتاب که آن را از ۱۹ می امسال (۳۰ اردیبهشت) وارد بازار کرد گفته است این تیراژ شامل نسخه چاپی، ای بوک و کتابهای شنیداری میشود.
بوک اسکن که آمار تقریباً ۸۵ درصد از بازار کتاب چاپی را منتشر میکند روز چهارشنبه گزارش کرد که ۲۷۰ هزار نسخه چاپی از این کتاب فروخته شده است.
در نقدهایی که از این کتاب صورت گرفته از سوزان کالینز به عنوان استاد ساختن جهانی افسونگرانه یاد شده که با شخصیتهای پیچیدهاش بسیار تأثیرگذار است.
اسکولاستیک نیز اعلام کرد که در هفته نخست فروش بیش از ۴۵۰ هزار نسخه چاپی فروخته است.
این فروش کمی بیشتر از شمار فروخته شده از «زاغ مقلد» در اولین هفته انتشارش است که به عنوان سومین کتاب از این سه گانه در سال ۲۰۱۰ به بازار آمد.
در مجموع از این سه گانه بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته شده است و مجموعه فیلمهای ساخته شده از آن نیز به فروش میلیارد دلاری دست یافتند.
کالینز پیشتر گفته بود در کتاب جدیدش شخصیتها تلاش دارند تا بفهمند چه کسی هستند و لازم است دست به چه کارهایی بزنند تا بتوانند بقای خود را تضمین کنند.
داستان کتابهای اصلی کالینز در دورهای پسا آخرالزمانی میگذرد که جوانان باید برای زنده ماندن یا بکشند یا کشته شوند و همه اینها به صورت زنده از تلویزیون برای همه مردم پخش میشود.
در کتاب جدید او داستان زندگی کوریولانوس اسنو را در ۱۸ سالگی روایت میکند و این سالها پیش از آن است که او به رئیس جمهور ظالم پانم بدل شود. خانواده کوریولانوس دوران سختی را پشت سر میگذارند، اما در او در نهایت به عنوان مربی دهمین دوره مسابقات هانگر گیمز انتخاب میشود و فرصتی به دست میآورد تا سرنوشتش را تغییر دهد.
اوایل ماه پیش شرکت لاینزگیت اعلام کرد حق ساخت فیلمی براساس این کتاب را خریداری کرده است.
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