کاهش برآورد رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در تازه‌ترین برآورد خود تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۰ را ۲۱۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و این رقم را ۸ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. این اداره، در برآورد ماهانه خود رشد تقاضای جهانی برای سال ۲۰۲۱ را با ۱۹۰ هزار بشکه در روز افزایش، ۷ میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد.

رویترز در گزارشی دیگر از برآورد اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، اعلام کرد شیب کاهشی تولید نفت خام شیل آمریکا بیشتر از آنچه در برآورد پیشین این نهاد اعلام شده بود، خواهد بود.

براساس این برآورد عرضه نفت خام ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، ۶۷۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد و به ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. در برآورد پیشین، کاهش تولید امسال آمریکا ۵۴۰ هزار بشکه اعلام شده بود.

این نهاد همچنین پیش‌بینی کرد که مصرف امسال بنزین و دیگر سوخت‌های مایع آمریکا، روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یابد و به ۱۸ میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز برسد.

در برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مقدار مصرف جهانی نفت نیز با کاهش روزانه ۸ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه، ۹۲ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است. مقدار کاهش مصرف سوخت در برآورد پیشین ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده بود.

این در حالی است که مقدار تقاضای جهانی نفت، به دلیل کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا در حال افزایش است.

لیندا کاپوانو، رئیس اداره اطلاعات انرژی در بیانیه‌ای اعلام کرد: داده‌های اولیه نشان می‌دهد بازار جهانی نفت سریع‌تر از آنچه در این نهاد پیش‌بینی‌شده بود، در حال رسیدن به توازن است.

وی افزود: به دلیل تشدید کاهش تولید نفت خام در ماه ژوئن و تقاضای بیشتر آن نسبت به آنچه برآورد می‌شد، انتظار داریم برداشت ذخیره‌سازی‌های نفت خام در این ماه آغاز شود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روسیه و سایر متحدانشان در ماه آوریل توافق کردند در ماه‌های مه و ژوئن ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از عرضه نفت خام خود بکاهند. این ائتلاف روز شنبه (۱۷ خردادماه) توافق کردند کاهش تولید کنونی خود را که معادل ۱۰ درصد عرضه جهانی نفت است، تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند.